Sommerlektüre: Die besten Bücher für den Spätsommer

Endlich Urlaub, endlich Zeit zum Lesen! Die Strandlektüre darf im Koffer nicht fehlen. Sechs lesenswerte Bücher für jede Stimmung: zum Lachen, Weinen, Mitfiebern, Nachdenken und ein bisschen etwas fürs Herz.

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Strandzeit ist Lesezeit: Selten haben wir so viel Zeit, um in Büchern zu versinken, wie im Urlaub. In den Koffer muss am besten gleich ein ganzer Stapel an Büchern. Ein spannender Krimi, eine herzergreifende Liebesgeschichte und vielleicht noch etwas, das uns zum Nachdenken anregt. Wir haben für Sie die perfekte Urlaubslektüre zusammengestellt.

"Yesteryear" von Caro Claire Burke

Millionen von Followern spielt Natalie eine heile Welt vor: Auf einer idyllischen Farm kümmert sie sich liebevoll um fünf Kinder, bäckt und kocht. Sie ist die perfekte Tradwife, zumindest nach außen. Eines Tages wacht sie in der Welt auf, die sie vorgibt zu leben: ohne Strom und fließendes Wasser. Witzig und fesselnd befasst Burke sich mit Frauen auf Social Media. 24,70 Euro, Heyne

© Heyne

"So, in etwa, ist es geschehen" von Sharon Dodua Otoo

Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo erzählt in ihrem neuen Roman von Amata, die das Angebot, sich von ihrem Chef an den Timmendorfer Strand zu fahren, annimmt. Er spricht pausenlos und ist am Ende der Fahrt tot. Amata steht vor Gericht. Auf 144 Seiten geht es nicht nur um den Mord, sondern auch um Radikalisierung und Rassismus. Packend! 23,50 Euro, S. Fischer Verlage

© S. Fischer Verlage

"Die Briefeschreiberin" von Virginia Evans

Sybil schreibt täglich Briefe: an ihren Bruder, ihre beste Freundin und an Autor:innen. Und an einem Brief, den sie seit Jahren nicht abschickt – bis eine Nachricht sie dazu zwingt, diesen Brief an den Menschen, den sie liebt, abzuschicken und sich ihrer schmerzhaften Vergangenheit zu stellen. Ein feinsinniger Roman zum Lachen, Weinen und Nachdenken. 14,40 Euro, Goldmann

© Goldmann

"Der Sommer unseres Lebens" von Carley Fortune

Die Serienadaption von Fortunes "Every Summer After" hat gerade erst die Amazon-Charts erobert. Wer nun tiefer in die Welt von Barry‘s Bay eintauchen möchte, kann hier erleben, wie Charlie Florek auf Alice trifft. Eine junge Frau, die sich hinter ihrer Kamera versteckt und das Leben gerne auf Abstand hält. Eine romantische Sommerlektüre! 14 Euro, Penguin

© Penguin

"Alibi al Dente" von Anja Rauter

Als Eventplanerin hat Rosa Stern schon fast alles gesehen. Für ihren neuesten Auftraggeber Bruno Benotti richtet sie die glamouröseste Party aus, die Triest je gesehen hat. Am nächsten Tag ist Bruno tot. Ein Selbstmord? Daran glaubt Rosa nicht und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Cozy Crime und Adria-Feeling machen das Buch zu einem Vergnügen! 16,50 Euro, Gmeiner

© Gmeiner Verlag

"Laute Nächte" von Anne Freytag

Nach dem Erfolg mit "Blaues Wunder" hat die Deutsche ihr nächstes Werk vorgelegt. Kenni muss weg von den Leuten, für die er der Typ ist, der er vor dem Tod seiner Freundin war, und landet in einer WG mit Elif, Paul und Julia. Bei ihnen findet er eine neue Heimat. Zehn Jahre später treffen sie sich wieder und stehen vor einer langen, lauten Nacht, die viele Fragen aufwirft. 25,50 Euro, Kampa

© Kampa

Wer sich nicht entscheiden kann, nimmt am besten gleich alle Bücher mit in den Urlaub. Denn Lesen macht süchtig und man kann ohnehin nie genug Bücher haben!