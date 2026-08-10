Whitney Houston bekommt ihre eigene Barbie!

Eine der größten Stimmen der Musikgeschichte bekommt ihre eigene Barbie: Mattel widmet Whitney Houston eine neue Sammler-Puppe, die einen ihrer ikonischsten Bühnenmomente zum Leben erweckt.

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Whitney Houston gehört zu den einflussreichsten Sängerinnen der Musikgeschichte, jetzt wird ihr Vermächtnis auch als Barbie verewigt. Mattel präsentiert die neue Barbie Signature Whitney Houston Puppe, die den unverwechselbaren Stil und die Bühnenpräsenz der Musikikone aufgreift.

Inspiriert von einem ikonischen Bühnen-Look

© Mattel

Die Sammlerpuppe trägt ein lila Tank-Dress, das mit auffälligen, farbenfrohen Tropfenohrringen kombiniert wird. Dazu kommen Whitneys charakteristisches Bühnen-Make-up und ein Mikrofonständer, natürlich passend zu einer Sängerin, die für ihre legendären Live-Auftritte bekannt ist. Die Gestaltung entstand in enger Zusammenarbeit mit Pat Houston, der Testamentsvollstreckerin des Nachlasses von Whitney E. Houston und Präsidentin der Whitney E. Houston Legacy Foundation, sowie dem Musikunternehmen Primary Wave Music. Pat Houston begleitete den kreativen Prozess gemeinsam mit dem Barbie Design Team und brachte dabei persönliche Expertise zu Whitneys Stil, ihrer Garderobe und ihren ikonischen Auftritten ein.

Premiere bei Whitneys Geburtstag

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Vorgestellt wurde die neue Barbie am 8. August bei der fünften Legacy of Love Gala im The Whitley Atlanta Hotel in Atlanta. Die jährlich von der Whitney E. Houston Legacy Foundation veranstaltete Gala findet rund um den Geburtstag der Sängerin (09. August) statt und würdigt ihren nachhaltigen Einfluss auf Musik und Popkultur. Neben Auftritten und besonderen Ehrungen steht dabei auch der gute Zweck im Mittelpunkt. Die Veranstaltung sammelt Spenden für Bildungsangebote für benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie für junge Menschen aus unterrepräsentierten Communities. Außerdem werden Stipendien und verschiedene Förderprogramme unterstützt.

Barbie unterstützt Bildungsprogramme

Auch Mattel verbindet die neue Puppe mit einem sozialen Anliegen. Im Rahmen des Barbie Dream Gap Project spendet das Unternehmen an die Whitney E. Houston Legacy Foundation. Damit sollen deren Bildungsprogramme sowie Stipendien und Förderinitiativen für junge Menschen unterstützt werden.

So soll die neue Barbie nicht nur an Whitney Houstons außergewöhnliche Karriere erinnern, sondern auch ihre Botschaft weitertragen: Menschen zu inspirieren, ihre Stimme zu finden und ihre eigenen Möglichkeiten zu verwirklichen.