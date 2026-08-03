Heidi Klums Hochzeitsvideo sorgt für Rätsel: Leni und Lou rollen die Augen

Zum 7. Hochzeitstag überrascht Heidi Klum ihren Mann Tom Kaulitz mit privaten Aufnahmen ihrer romantischen Traumhochzeit auf Capri. Doch während sich das Brautpaar innig küsst, ziehen ausgerechnet Heidis Töchter im Hintergrund alle Blicke auf sich.

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"Happy Anniversary my love", schreibt Heidi Klum zu einem privaten Hochzeitsvideo, das sie anlässlich ihres Jahrestages auf Instagram veröffentlichte. Der romantische Clip zeigt das Model und Tom Kaulitz bei ihrer großen Hochzeitsfeier: Unter einem üppigen Baldachin aus weißen Blüten küsst sich das Brautpaar, während die Gäste den emotionalen Moment verfolgen.

Eigentlich eine Szene wie aus dem Bilderbuch – wären da nicht Leni Klum und ihre jüngere Schwester Lou. Die beiden stehen in weißen Kleidern direkt neben ihrer Mutter und übernehmen offenbar die Rolle der Brautjungfern. Von großer Hochzeitsromantik ist in ihren Gesichtern allerdings wenig zu erkennen.

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Leni und Lou wirken wenig begeistert

Während Heidi und Tom vollkommen ineinander versunken sind, schauen die beiden Mädchen auffallend ernst drein. Ein Lächeln? Fehlanzeige. Stattdessen wirken sie kurz genervt, verdrehen die Augen und erwecken beinahe den Eindruck, als könnten sie es kaum erwarten, bis die Zeremonie endlich vorbei ist.

Was dachten sich Heidis Töchter in diesem Moment wirklich? War ihnen die öffentliche Liebeserklärung ihrer Mutter etwas zu viel? Hatten sie genug von stundenlangen Hochzeitsfotos? Oder war es schlicht einer jener Momente, in denen Kinder nicht daran denken, dass ausgerechnet jetzt eine Kamera auf sie gerichtet ist?

Schließlich waren Leni und Lou bei der großen Feier im August 2019 noch deutlich jünger. Die Hochzeit fand auf der legendären Luxusyacht "Christina O" vor Capri statt und wurde mit zahlreichen Gästen, einer opulenten Blumendekoration und viel Glamour gefeiert.

Happy Family bei der Münchner Wiesn © Getty Images

Kein Grund für ein Familiendrama

Eine heimliche Abneigung gegen Tom Kaulitz sollte man in die wenigen Sekunden jedenfalls nicht hineininterpretieren. Heidi Klum erklärte bereits nach der Hochzeit, ihre Kinder würden ihren neuen Mann sehr mögen. Kaulitz selbst bezeichnete seine Rolle in der Patchworkfamilie später als eine Art "Extra-Papa". Auch gemeinsame Familienauftritte zeigen immer wieder, wie vertraut Tom und Heidis vier Kinder miteinander umgehen.

Wahrscheinlicher ist daher: Leni und Lou waren von dem emotionalen Spektakel einfach kurz überfordert – oder bereits gedanklich bei Hochzeitstorte und Party. Denn selbst auf der romantischsten Traumhochzeit der Welt kann man von Kindern offenbar nicht verlangen, beim zehnten Kuss von Mama noch immer begeistert in die Kamera zu strahlen.