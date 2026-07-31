Paris Hilton: "Bin eigentlich schüchtern"

Auf roten Teppichen, hinter dem DJ-Pult und vor Millionen Fans wirkt Paris Hilton stets selbstbewusst und unantastbar. Doch nun überrascht die 45-Jährige mit einem persönlichen Geständnis: Vor ihren Auftritten kämpft der Star regelmäßig mit Nervosität.

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Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht Paris Hilton im Rampenlicht. Sie posiert vor Kameras, legt auf den größten Festivalbühnen der Welt auf und hat ihre berühmte öffentliche Persönlichkeit längst zur millionenschweren Marke gemacht. Umso überraschender ist, was die Unternehmerin und Musikerin nun über sich selbst verrät.

"Eigentlich bin ich von Natur aus ein sehr schüchterner Mensch", erklärte Hilton in einem Interview mit dem Radiosender BigFM. Vor Bühnenauftritten sei sie deshalb regelmäßig nervös und zurückhaltend.

Auf der Bühne ist die Nervosität plötzlich weg

Sobald sie jedoch hinter dem DJ-Pult steht, verändert sich alles. Der Blick ins Publikum helfe ihr, ihre Unsicherheit sofort zu vergessen.

"Sobald ich auf der Bühne stehe und alle im Publikum sehe, wie sie glücklich sind, lächeln und die beste Zeit ihres Lebens haben, verschwindet die ganze Nervosität", erzählt Hilton.

Für die 45-Jährige scheint die Energie ihrer Fans damit das beste Mittel gegen Lampenfieber zu sein. Statt sich auf ihre eigenen Ängste zu konzentrieren, lässt sie sich von der Stimmung vor der Bühne mitreißen.

Paris Hilton begeistert bei Tomorrowland

Erst am vergangenen Wochenende stand Hilton beim weltbekannten Tomorrowland-Festival in Belgien hinter dem DJ-Pult. Die Auftritte des It-Grils werden zwar immer wieder kontrovers diskutiert, ihre DJ-Karriere verfolgt sie inzwischen jedoch seit vielen Jahren.

Dabei setzt sie nicht einfach bei jedem Auftritt auf dieselbe einstudierte Songauswahl. Laut Hilton wird jedes Set individuell an das Publikum angepasst.

"Jedes Mal, wenn ich auftrete, suche ich Hunderte meiner Lieblingssongs heraus", erklärt sie. Erst auf der Bühne entscheide sie, welche Richtung der Abend tatsächlich nimmt.

© FilmMagic

"Ich spüre den Vibe"

Während ihres Auftritts beobachte Hilton genau, wie das Publikum auf die einzelnen Songs reagiert. "Ich spüre den Vibe. Und danach richtet sich dann alles", so die DJane.

Dass ausgerechnet Paris Hilton, die wie kaum eine andere Prominente für Selbstbewusstsein, Luxus und schrille Inszenierung steht, privat mit Schüchternheit kämpft, dürften viele Fans nicht erwartet haben. Doch vielleicht ist genau dieser Gegensatz Teil ihres Erfolgs: Hinter der perfekt inszenierten öffentlichen Figur steckt offenbar auch eine Frau, die vor jedem großen Auftritt erst einmal ihre eigene Nervosität überwinden muss.