Bill Kaulitz wird emotional: "Ich habe Schmerz mit Liebe verwechselt"

Bill Kaulitz spricht im Stern so offen wie selten über sein Liebesleben. Der Tokio-Hotel-Sänger erzählt von schmerzhaften Beziehungen, queerfeindlichen Übergriffen in seiner Jugend und erklärt, warum sich Liebe für ihn lange nur dann echt anfühlte, wenn sie wehtat.

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Während sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz seit Jahren glücklich mit Heidi Klum verheiratet ist, blickt Bill Kaulitz auf ein deutlich schwierigeres Liebesleben zurück. Im gemeinsamen Interview mit dem Stern spricht der 36-Jährige über unerfüllte Gefühle, schmerzhafte Erfahrungen und die Folgen von Diskriminierung.

"Ich habe Schmerz mit Liebe verwechselt"

Rückblickend erkennt Bill Kaulitz ein Muster, das ihn über viele Jahre begleitet hat. Schon als Jugendlicher habe er sich immer wieder in Männer verliebt, die für ihn unerreichbar waren, häufig in heterosexuelle Freunde, die bereits vergeben waren. "Ich habe Schmerz und verletztes Ego oft mit dem Gefühl verwechselt, rasend verliebt zu sein." Damals habe er gehofft, dass sich diese Männer am Ende doch für ihn entscheiden würden. Heute sieht er diese Vorstellung kritisch. Eine unkomplizierte Beziehung habe er bis heute nie erlebt. Auch Tom Kaulitz beschreibt im Interview das Liebesleben seines Bruders aus seiner Sicht. Wenn eine Beziehung zu harmonisch verlaufe, verliere Bill oft das Interesse, meint er.

Erschütternde Erinnerungen an seine Schulzeit

Bill Kaulitz auf dem roten Teppich beim Deutschen Fernsehpreis. © Getty Images

Besonders bewegend sind Kaulitz' Schilderungen über die Zeit als Jugendlicher. Obwohl er damals noch nicht öffentlich über seine Homosexualität gesprochen hatte, wurde er nach eigenen Angaben immer wieder Ziel queerfeindlicher Übergriffe. Er berichtet, dass Mitschüler ihm die Hose heruntergezogen oder ihm zwischen die Beine gefasst hätten, um sein Geschlecht zu überprüfen. "Das war für mich fast normal, und aus Scham habe ich es oft niemandem erzählt." Mittlerweile lebt Bill Kaulitz in Los Angeles und sagt, dass er heute anders auf seine Vergangenheit blicken könne. "Heute kann ich darüber sprechen, weil ich selbstbestimmt in meiner eigenen Bubble in L.A. lebe." Er habe inzwischen das Selbstbewusstsein entwickelt, seinen Schmerz besser einordnen zu können.

Der Glaube an die Liebe ist geblieben

Trotz vieler Enttäuschungen hat Bill Kaulitz die Hoffnung auf eine erfüllte Partnerschaft nicht aufgegeben. Er wünsche sich eine feste Beziehung, besonders bei Anlässen wie Hochzeiten merke er, dass ihm ein Partner fehle. "Ein Partner wäre das i-Tüpfelchen in meinem Leben." Verzweifelt suche er allerdings nicht. Er sei überzeugt, dass die Liebe irgendwann auch für ihn noch kommen könne. Mit Humor blickt der Musiker sogar in die Zukunft: In zehn Jahren sehe er sich scherzhaft als Ehemann von NFL-Star Travis Kelce und würde in Interviews lieber zu seinem Verhältnis mit Popstar Taylor Swift befragt werden.

Neue Staffel startet am 23. Juli

Kaulitz & Kaulitz Staffel 3 © Courtesy of Netflix

Wer Bill und Tom Kaulitz noch persönlicher erleben möchte, muss nicht lange warten: Bereits am 23. Juli startet die dritte Staffel der Netflix-Dokuserie Kaulitz & Kaulitz. Darin begleiten Kameras die Zwillingsbrüder erneut durch ihren Alltag zwischen Los Angeles, Deutschland und dem internationalen Showbusiness, inklusive privater Einblicke, Karriere und Familienleben. Nach den offenen Aussagen im Stern-Interview dürfte die neue Staffel für viele Fans besonders spannend werden.