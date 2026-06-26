Umfrage enthüllt: Diese Nationen sind die Weltmeister im Bett

Während Fußball-Fans weltweit darüber diskutieren, wer sich den nächsten WM-Titel schnappt, ist eine andere Weltmeisterschaft längst entschieden – und zwar im Schlafzimmer. Beim ersten "World Cup of Lovers" wurden die Nationen gekürt, die im Bett die Nase vorn haben.

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Das Erotikportal Erobella wollte es genau wissen: Welche Nation hat eigentlich die besten Liebhaber? Zwischen Mai und Juni 2026 wurden über 400 Profi-Damen aus Deutschland, Österreich und Großbritannien zu ihren ganz persönlichen Erfahrungen befragt. Über 1.000 Einzelbewertungen brachten die nackte Wahrheit ans Licht. Und so viel vorweg: Die Ergebnisse räumen mit hartnäckigen Klischees auf.

Hier sind die Highlights der wohl heißesten Weltmeisterschaft des Jahres:

Der Weltmeister: Australien

© Getty Images

Weder Brasilien noch Argentinien. Der wahre Meister der Verführung kommt aus Down Under. Die "Socceroos des Schlafzimmers" holen sich unangefochten die Krone. Sagenhafte 82 Prozent der Bewertungen für australische Männer lauteten schlichtweg "großartiger Liebhaber". Das Urteil der Expertinnen: Entspannt, großzügig und absolut unkompliziert.

Die Spezialisten: Frankreich und die USA

Ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich die USA und Frankreich auf den Plätzen 2 und 3. Doch in den Einzelwertungen räumen die Amerikaner so richtig ab: Sie gelten als die leidenschaftlichsten, respektvollsten und (mit riesigem Abstand) großzügigsten Liebhaber des Turniers. Den Franzosen blieb immerhin der Titel, der für sie reserviert schien: Sie sind offiziell die besten Küsser der Welt.

Österreich stürmt die Top 10

Wer braucht schon den WM-Titel auf dem Rasen, wenn man im Schlafzimmer abräumt? Unsere österreichischen Männer landen im weltweiten Ranking auf einem sensationellen 8. Platz! Satte 78 Prozent der befragten Expertinnen verliehen Liebhabern aus der Alpenrepublik das Prädikat "großartig". Das beweist: Der berühmte österreichische Schmäh und unsere Hingabe funktionieren zwischen den Laken einfach hervorragend.

Die Verlierer des Turniers

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Zwei ganz große Fußball-Nationen erlebten bei diesem Ranking leider eine Enttäuschung.

Argentinien: Auf dem Platz Könige, im Bett Mittelmaß

Der amtierende Fußball-Weltmeister patzt im Hotelzimmer gewaltig. Die Magie, die auf dem Rasen funktioniert, verpufft unter der Bettdecke. Nur knapp die Hälfte der Kunden wurde als "großartig" bewertet, dafür gab es bei jedem Zehnten ein gnadenloses "schrecklich".

England: Der geplatzte Traum vom "It's coming home"

Am Anfang der Auszählung führten die Engländer das Ranking sogar an. Der Grund? Viele der befragten Damen stammten aus Großbritannien. Als die Erobella-Auswerter jedoch die "Heimvorteil-Stimmen" strichen (damit sich kein Land selbst hochjubelt), stürzte England dramatisch ab. Auf neutralem Boden bewerteten gerade mal zwei Drittel die Briten als "großartig", während mehr als ein Viertel ihnen ein "schrecklich" verpasste.

Erobella betont, dass die Studie mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist und keinen Anspruch auf wissenschaftliche Peer-Review-Standards erhebt. Doch eines steht fest: Ein guter Liebhaber zu sein, ist – anders als das Gewinnen einer Fußball-WM – ein Spiel, das auf der ganzen Welt beherrscht wird.