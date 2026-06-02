Zuckersüß! So bestätigte Kim Kardashian ihre Beziehung mit Lewis Hamilton

Jetzt ist es endlich Insta-official! Der Reality-TV-Star teilte das erste gemeinsame Selfie mit ihrem neuen Boyfriend auf Instagram.

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Monatelang wurde spekuliert, nun scheint Kim Kardashian die Gerüchte selbst zu bestätigen: Die Unternehmerin teilte auf Instagram einen neuen Foto-Dump mit der schlichten Caption "lately" – und sorgte damit für reichlich Aufsehen. Denn zwischen Familienmomenten, Glamour-Schnappschüssen und Alltagsbildern versteckte sich ein besonders süßes Foto: ein Selfie mit Formel-1-Star Lewis Hamilton.

Kim und Lewis radeln durch New York

Das Bild zeigt die beiden bei einer gemeinsamen Fahrradtour durch den Central Park in New York City. Hamilton hält die Kamera, Kim strahlt neben ihm – ganz entspannt, ganz privat und ziemlich verliebt. Noch süßer wird es im nächsten Slide: In einem kurzen Video ist zu sehen, wie Kim auf dem Rad unterwegs ist und beinahe mit Lewis zusammenstößt. Dabei ist ihr erschrockenes Quietschen zu hören.

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Nach Monaten voller Spekulationen wirkt dieses Posting wie ein sanftes, aber eindeutiges Liebes-Statement. Keine große Inszenierung, kein roter Teppich, kein offizielles Paarfoto – sondern ein spontaner Schnappschuss aus dem Alltag. Genau das macht den Moment so charmant.

Gerüchte gibt es schon seit Monaten

Schon länger wurde über eine Romanze zwischen Kim Kardashian und Lewis Hamilton gemunkelt. Im Februar sollen die beiden erstmals gemeinsam beim Super Bowl gesichtet worden sein, später folgten Berichte über einen Trip nach Tokio, gemeinsame Dates in Kalifornien und vertraute Momente in Malibu.

Auch aus dem Umfeld der Reality-Ikone hieß es zuletzt, dass Kim sehr an Lewis interessiert sei. Laut US-Medien soll die Beziehung längst mehr sein als nur ein lockerer Flirt. Besonders bedeutend: Hamilton soll inzwischen auch Kims Familie kennengelernt haben. Für die Mutter von vier Kindern ist das ein großer Schritt, denn Kim gilt als sehr beschützend, wenn es um ihre Kids geht.

Ein Paar, das perfekt in Bewegung bleibt

Dass Kim ausgerechnet ein Fahrrad-Selfie für ihren ersten gemeinsamen Instagram-Moment wählt, passt irgendwie perfekt: Während Hamilton auf der Formel-1-Strecke Vollgas gibt, scheint es in der Liebe bewusst entspannter zuzugehen. Statt Highspeed gibt es gemeinsame Zeit, Lachen und kleine Alltagsmomente.

Hamilton und Kardashian kennen sich schon lange. Hier zu sehen 2014 mit ihren Ex-Partnern Nicole Scherzinger und Kanye West. © Getty Images

Für Fans ist das Posting dennoch ein klares Signal: Kim Kardashian und Lewis Hamilton verstecken sich nicht länger. Und auch wenn die beiden ihre Beziehung nicht mit großen Worten kommentieren, sagt dieses Selfie mehr als genug.

Auf dem Fahrrad geht es gemütlich durch New York – in der Liebe aber offenbar mit voller Fahrt voraus.