Die besten Anti-Cellulite-Tricks für die Last-Minute-Strandfigur

Sommer, Sonne, kurze Shorts und dann dieser Blick in den Spiegel. Kleine Dellen an Oberschenkeln, Po oder Bauch lassen die Vorfreude auf den Urlaub manchmal schrumpfen. Doch keine Sorge: Mit diesen Blitz-Tricks machen Sie Ihre Haut rechtzeitig vor dem Strandurlaub fit.

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Zuerst die wichtigste Regel: Cellulite ist völlig normal. Über 90 % aller Frauen haben sie, völlig unabhängig von Alter oder Figur. Es gibt also absolut keinen Grund, sich zu schämen. Wer sich für den perfekten Beachbody trotzdem ein glatteres und strafferes Hautbild wünscht, muss aber weder zu sündhaft teuren Cremes greifen noch sich unters Messer legen. Mit ein paar cleveren Tricks werden Sie die lästigen Dellen endlich los.

Auf die richtige Ernährung setzen

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Wahre Schönheit kommt von innen, das gilt auch für straffe Beine. Wer Cellulite den Kampf ansagen will, setzt auf eine vitaminreiche Ernährung und verbannt überschüssiges Salz und Zucker vom Teller. Ihr absoluter Wunder-Wirkstoff? Vitamin C. Es stärkt Ihr Kollagennetzwerk und wirkt wie ein natürliches Gummiband für die Haut. Besonders gute Vitamin-C-Quellen sind:

Zitrusfrüchte (Orangen, Grapefruits, Zitronen)

Paprika

Spinat und Brokkoli

Beeren

Vergessen Sie das Eiweiß nicht. Fisch, mageres Fleisch, Eier oder pflanzliche Proteine aus Hülsenfrüchten sind die besten Bausteine für straffes Gewebe. Trinken Sie zudem täglich 2 bis 3 Liter (gerne auch ungesüßten Tee). Nur so bleibt die Haut von innen prall und durchfeuchtet.

Trockenbürsten und Körperöl

Es kostet fast nichts, fühlt sich an wie ein Mini-Spa und wirkt Wunder: Trockenbürsten. Streichen Sie vor dem Duschen mit einer Naturbürste in sanften, kreisenden Bewegungen über Beine, Po und Bauch (immer in Richtung Herz).

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Der Lymphfluss wird angekurbelt, die Durchblutung wird angeregt und abgestorbene Hautschüppchen werden entfernt. Wenn Sie danach noch ein straffendes Körperöl mit ätherischen Zusätzen wie Rosmarin, Zypresse oder Grapefruit einmassieren, zünden Sie den ultimativen Stoffwechsel-Turbo für Ihre Haut.

Sport als natürlicher Straffmacher

Wir wissen es alle, aber es stimmt einfach: Bewegung ist die beste Anti-Cellulite-Waffe. Sport stärkt nicht nur die Muskeln unter der Haut, sondern bügelt durch den geförderten Fettabbau die betroffenen Zonen quasi von innen glatt.

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Setzen Sie auf eine Mischung aus Ausdauertraining (Laufen, Radfahren, Schwimmen) und gezieltem Krafttraining für Beine, Bauch und Po.

Tipp: Quälen Sie sich nicht im Fitnessstudio, wenn Sie es hassen. Finden Sie ein Workout, das Ihnen wirklich Spaß macht, sei es Tanzen, Inlineskaten oder Pilates. Nur wer dauerhaft dranbleibt, sieht Erfolge.

Stress reduzieren

Wussten Sie, dass Stress buchstäblich unter die Haut geht? Ein dauerhaft hoher Cortisolspiegel (das Stresshormon) ist Gift für Ihren Fettstoffwechsel und raubt der Haut ihre Elastizität. Cellulite kann dadurch sogar schlimmer werden.

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Gönnen Sie sich deshalb Pausen. Es muss nicht gleich das Schweige-Retreat auf Bali sein. Ein heißes Bad am Abend, eine Tasse Kräutertee auf dem Balkon oder 10 Minuten geführte Meditation am Morgen senken das Stresslevel enorm und tun Ihrer Haut (und Ihrer Seele) unglaublich gut.