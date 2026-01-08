Haben Sie lange Haare? Dann sollten Sie lieber nicht in die Sauna!

Die Sauna ist im Winter eine Wohltat für Körper und Seele. Doch für manche können die hohen Temperaturen zur Belastungsprobe werden. Warum, verraten wir hier.

Wenn es draußen eisig kalt ist, zieht es viele in die Sauna. Kein Wunder: Die wohlige Wärme entspannt die Muskeln, kurbelt die Durchblutung an und hilft, dem Winterblues zu entkommen. Gerade in der kalten Jahreszeit gilt der Saunagang für viele als fixer Bestandteil der Gesundheitsroutine. Doch während Haut und Immunsystem von der Hitze profitieren können, geraten lange Haare dabei oft unter die Räder – und das meist unbemerkt.

Vor allem Frauen mit langen, gefärbten oder strapazierten Haaren klagen nach häufigen Saunabesuchen über trockene Spitzen, Haarbruch oder stumpfen Glanz. Der Grund: Extreme Hitze, trockene Luft und plötzliche Temperaturwechsel setzen der Haarstruktur massiv zu. Was viele nicht wissen: Haare bestehen zu einem großen Teil aus Keratin – und genau dieses Protein reagiert empfindlich auf hohe Temperaturen. Heißt konkret: Was dem Körper guttut, kann für die Haare schnell zur Belastung werden.

Muss man also im Winter komplett auf die Sauna verzichten? Nein – aber man sollte einiges beachten. Wir erklären, warum die Sauna langen Haaren schadet, wann Vorsicht geboten ist und wie man seine Haare effektiv schützen kann.

© Getty Images

Warum die Sauna für lange Haare problematisch ist

Hohe Temperaturen von 80 bis 100 Grad entziehen dem Haar Feuchtigkeit. Die Folge:

Das Haar trocknet aus

Die Schuppenschicht öffnet sich

Die Haare werden spröde und brüchig

Besonders gefährdet sind:

lange Haare, da sie älter und oft schon vorgeschädigt sind

gefärbte oder blondierte Haare, weil Chemikalien die Haarstruktur schwächen

lockiges Haar, das von Natur aus trockener ist

Dazu kommt: In der Sauna ist die Luft extrem trocken. Anders als die Haut können Haare aber nicht „schwitzen“ oder sich selbst regenerieren.

© Getty Images

Zu heiß, zu oft: Wann der Saunagang den Haaren schadet

Expert:innen raten, bei langen Haaren besonders vorsichtig zu sein, wenn:

die Sauna sehr heiß ist (über 90 Grad)

mehrere Saunagänge hintereinander gemacht werden

keine Kopfbedeckung getragen wird

Gerade regelmäßige Saunabesuche ohne Schutz können langfristig zu Haarbruch und Spliss führen.

© Getty Images

So schützen Sie Ihre Haare in der Sauna richtig

Wer auch im Winter nicht auf die Sauna verzichten möchte, kann mit einfachen Maßnahmen viel für die Haargesundheit tun:

Haare abdecken

Ein Saunahut aus Filz oder Baumwolle schützt effektiv vor direkter Hitze. Alternativ tut es auch ein trockenes Baumwolltuch.

Haare vorher pflegen

Eine reichhaltige Haarkur oder ein pflegendes Öl (z. B. Argan- oder Kokosöl) vor dem Saunagang auf die Spitzen auftragen. Das wirkt wie ein Schutzfilm.

Nicht nass in die Sauna

Nasse Haare sind besonders hitzeempfindlich. Deshalb: Haare gut trocknen, bevor es in die Sauna geht.

Temperatur reduzieren

Lieber niedrigere Temperaturen wählen oder weiter unten sitzen – dort ist es weniger heiß.

Nach der Sauna sanft pflegen

Nach dem Saunieren milde Shampoos und feuchtigkeitsspendende Conditioner verwenden. Auf heißes Föhnen besser verzichten.