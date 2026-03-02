Heidi und Leni Klum wecken in heißen Lingerie-Looks unsere Frühlingsgefühle

Endlich März, endlich Sonne – und endlich neue Wow-Fotos von unseren liebsten Klum-Ladies! Für die neue Intimissimi-Kampagne wecken Heidi und Leni Frühlingsgefühle. Wer braucht da noch den Wetterbericht, wenn das Mutter-Tochter-Duo für sommerliche Temperaturen sorgt?

Heidi und Leni Klum liefern uns jetzt die perfekte Dosis Frühlingsgefühle! Für die brandneue Intimissimi-Kampagne räkeln sich die beiden in einem gigantischen Meer aus Kirschblüten und machen endgültig Schluss mit dem Winter-Grau. Das Motto der neuen Limited Edition: "Cherry Blossom". Und der Name ist Programm: Heidi und Leni präsentieren uns eine Kollektion, die nach Kirschblüten, Romantik und purer Lebensfreude duftet. Die Dessous-Kampagne weckt sofort Frühlingsgefühle und macht Lust auf Sommer, Sonne und – natürlich – neue Must-haves für die Wäscheschublade.

© Intimissimi

Heidi und Leni Klum lassen in Frühlingswäsche die Hüllen fallen

Die Kollektion spielt mit allem, was wir an moderner Weiblichkeit lieben. Dabei setzen die beiden Models ganz unterschiedliche Akzente. Leni Klum verzaubert in "Icy Pink". Die zarten Pastelltöne und verspielten Kirsch-Details unterstreichen den romantischen Look. Model-Mama Heidi Klum setzt auf Statements in kräftigem Magenta. Es ist der perfekte Look für die selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will – und das auch modisch zeigt.

© Intimissimi

Während Heidi mit ihrer jahrelangen Erfahrung und ihrer unbändigen Energie für zeitlose Stärke steht, verkörpert Leni die neue Generation: authentisch, cool und extrem selbstsicher. Dass hinter der Kamera mit Star-Fotograf Rankin und Creative Director Thomas Hayo das alte GNTM-Erfolgs-Team am Werk war, spürt man in jedem Shot.

© Intimissimi

Die Intimissimi Special Edition ist ab dem 2. März online und in allen Stores erhältlich. Ob zartes Rosé oder knalliges Pink – diese Pieces sind der perfekte Start in die warme Jahreszeit.