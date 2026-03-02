Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 02.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Gehen Sie mit Ihren Chancen vernünftig, aber auch sehr einfühlsam um!

Beruf: Bringen Sie sich bei neuen Initiativen mit Ihren Ideen geduldiger ein!

Fitness:Sie sind heute wieder besser drauf. Seien Sie nur etwas sorgfältiger!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Einfach freundlich mitmachen, um nicht zum Spielverderber zu werden!

Beruf: Es lohnt sich, kooperativ zu bleiben. Sie profitieren von neuen Ideen.

Fitness:Aktiv mitzuwirken ist weniger anstrengend als Widerstand zu leisten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Freundlich, versöhnlich, tolerant! Dann kann sich die Stimmung ändern.

Beruf: Einlenken und mit anpacken, statt wieder nur sinnlos zu diskutieren!

Fitness: Unruhe liegt heute in der Luft. Dosieren Sie Ihr Tempo daher maßvoll!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Souverän und großzügig, ohne sich selbst allzu wichtig zu nehmen!

Beruf: Offener neuen Vorhaben gegenüber, sonst verpassen Sie den Anschluss!

Fitness:Nicht zu viel nachdenken! Tatkraft zieht heute Wohlbefinden nach sich.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Wer heute auf Eroberungen aus ist, braucht mehr Fingerspitzengefühl.

Beruf: Stellen Sie niemanden vor vollendete Tatsachen! Teamgeist ist wichtig.

Fitness:Heute dürfen Sie sich ruhig mehr vornehmen, solange Sie achtsam sind.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Neue Chancen in Sicht. Misstrauen und schlechte Laune abschütteln!

Beruf: Sie dürfen ruhig auch mal kreativ denken, nicht immer nur pragmatisch.

Fitness:Motivieren Sie sich, indem Sie sich heute etwas Besonderes gönnen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Verführerische Versuchung? Vorsicht, werden Sie nicht leichtsinnig!

Beruf: Wenn Sie die Interessen aller einbeziehen, kommen Sie besser voran.

Fitness:Guter Tag, um sich zu stylen und Ihr Selbstwertgefühl aufzupolieren.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Stellen Sie heute keine Ansprüche! Lockerlassen, spielerisch flirten!

Beruf: Geizen Sie nicht mit Anerkennung! Die erreicht sicher mehr als Kritik.

Fitness:Möglichst energiesparend durch den Tag! Stress und Aufregung meiden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Heute könnte sich ein Lichtblick zeigen. Bleiben Sie aber geduldig!

Beruf: Gehen Sie freundlich mit gutem Beispiel voran, statt Druck zu machen!

Fitness:Sie sind in Form und motiviert. Rücksichtsvoll und nicht zu schnell!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Eine Chance, mit einer großzügigen Haltung Pluspunkte zu sammeln.

Beruf: Wehren Sie sich nicht gegen neue Ideen! Kreativität hat das Sagen.

Fitness:Sehen Sie das Positive und haben Sie Spaß! Das gibt mehr Energie.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Vorrang für die Wünsche Ihres Gegenübers. Fügen Sie sich einfach!

Beruf: Nehmen Sie kooperativ an, was zu tun ist! Widerstand ist unproduktiv.

Fitness:Kräfte vernünftig einteilen! Und zwischendurch mal Pause machen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Sorgen Sie mal für gute Laune und spielen Sie ganz unbeschwert mit!

Beruf: Neuen Ideen eine Chance! Verzichten Sie auf Einwände und Kritik!

Fitness:Lassen Sie sich von Optimismus und positiven Energien anstecken!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.