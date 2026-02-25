Comeback für traditionsreiche Sporthalle Favoriten nach Sanierung

Der Ball rollt wieder im 10. Bezirk. Die traditionsreiche Rundhalle in Favoriten startet nach umfassender Sanierung neu durch. 10,4 Millionen Euro sind in die Sanierung geflossen und bringen nun frischen Schwung in den Schul- und Vereinssport.

Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit wurde die Sporthalle Favoriten in der Jura-Soyfer-Gasse 3 am Mittwoch feierlich eröffnet. Die Halle mit 410 Sitzplätzen wird künftig von der Sportmittelschule (SMS10) und der Musik- und Informatikschule Wendstattgasse ebenso genutzt wie von zahlreichen Vereinen und Verbänden. Das Sportangebot reicht von Volleyball, Handball, Basketball, Floorball und Fußball bis hin zu Gymnastik, Karate, Aikido und Judo. "Die größte Sportmittelschule in Österreich freut sich sehr, den schönsten Turnsaal Österreichs benützen zu dürfen," sagt SMS10-Direktor Markus Ratz.

Mit einer Raumhöhe von neun Metern und einem neuen Sportboden ist die Halle künftig auch für nationale Ballsportveranstaltungen geeignet. © Romana Fürnkranz

Rund 10,4 Millionen Euro hat die Stadt in die umfassende Sanierung investiert. Im Jänner ist die Fertigstellung erfolgt, im Februar hat der Betrieb begonnen. "Mit dieser Wiedereröffnung geben wir dem Sport im Süden Wiens eine zeitgemäße, leistungsfähige und nachhaltige Heimat. Hier profitieren vor allem Kinder, Jugendliche und Vereine von besten Trainings- und Wettkampfbedingungen. Diese Investition ist ein klares Bekenntnis für Bewegung und Gesundheit in unserer Stadt", betont Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

Sanierung macht Halle fit für große Spiele

Die Modernisierung hat eine neue Dachkonstruktion mit Lichtkuppeln, eine thermisch erneuerte Gebäudehülle und neue Sportböden gebracht. 168 Photovoltaik-Module liefern Strom, Deckenstrahlplatten in Kombination mit Fernwärme sorgen für Wärme.

Mit 9 Metern Raumhöhe, neuem Sportboden und dreifach teilbarer Fläche eignet sich die Anlage künftig auch für nationale Ballsportveranstaltungen. Eine Trainingsplattform, eine Boulderwand und ein Bereich für Medienübertragungen ergänzen das Angebot. Auch Garderoben, Sanitärbereiche, Aufenthaltsräume und die Schiedsrichterkabine haben eine umfassende Modernisierung erhalten.

Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) verweist auf den eingehaltenen Zeitplan. "Ich bin froh, dass der Termin für die neue Sporthalle eingehalten wurde. Denn Sport verbindet, macht Spaß - und er hält uns als Gesellschaft fit und beweglich. Außerdem werden am Spielfeld Werte wie Zusammenhalt und Fairness ganz niederschwellig gelebt und vermittelt. Besonders wichtig war mir auch, dass es genügend Trainingszeiten für Vereine und Schulen gibt."