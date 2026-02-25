Viel Staunen: 70 Jahre Linz-Aktion für OÖ Volksschulen

Vom Nachkriegsprojekt zur modernen Lernreise durch Politik, Kultur und Innovation.

Linz. Die Linz Aktion bietet seit mittlerweile 70 Jahren 4. Volksschulklassen die Chance, die Vielfalt von Linz aus verschiedenen Perspektiven kennenzulernen. Im Rahmen der ein- bis zweitägigen Aktion werden den Kindern die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in altersgemäßer Form näher gebracht. Highlights sind u.a. der Mariendom, das Ars Electronica Center und die voestalpine.

"70 Jahre Linz-Aktion stehen für 70 Jahre gelebte Heimatliebe in Oberösterreich. Es geht dabei nicht nur um einen Ausflug in die Landeshauptstadt, sondern um einen bewussten Impuls für persönliche Entwicklung. Wer als Kind das Landhaus als Herz der Demokratie besucht, einen Blick hinter die Kulissen des Musiktheaters wirft, Ehrenamt hautnah in der Landesfeuerwehrzentrale miterlebt oder erstmals im Ars Electronica die Zukunft spürt, merkt sich das ein Leben lang. Genau das ist unser Anspruch: Die Vielfalt unseres Landes greifbar machen und die Jugend für das Leben in Oberösterreich begeistern", sagt Jugend-Landesrat Christian Dörfel (ÖVP).

Linz-Aktion Guide Eva Hofer: "Wenn man Kinder durch die Stadt begleitet, erlebt man Linz jedes Mal neu. Für viele ist es der erste bewusste Kontakt mit einer größeren Stadt – mit all ihren Eindrücken, Geräuschen und Begegnungen. Dieses Staunen mitzuerleben, ist bis heute einer der schönsten Aspekte meiner Tätigkeit als Guide.“