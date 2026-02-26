Weltpremiere in Graz: Gigi D’Agostino zündet jetzt sein 360-Grad Spektakel

Star-DJ Gigi D’Agostino lässt jetzt wieder Österreich ausflippen. Heute zündet er die Premiere seiner neuen 360-Grand-Show in der Grazer Stadthalle. Nach zwei Graz-Zugaben (Freitag & Samstag) holt ihn oe24 am 21. Mai nach Wien. Mit Ticket24.at sind Sie zum Bestpreis dabei.

„La Passion“, „Bla Bla Bla“, „The Riddle“ und das zuletzt leider oft für falsche Parolen missbrauchte „L’amour toujours“. Dazu die Klassiker der Musikgeschichte von Mozart bis Queen. DJ-Kanone Gigi D’Agostino setzt jetzt sein einzigartiges Party-Feuerwerk fort. Begeisterte der Italo-Disco-Gigant seit 2024 schon über 50.000 Fans in Österreich, so hat er nun Graz gleich für eine Weltpremiere aus erkoren. Am Donnerstag steigt in der Stadthalle das erste von drei Club-Konzerten im bahnbrechenden 360-Grad-Rundumsetting.

© zeidler

© zeidler

Auf Einladung seines Kärntner Veranstaltungs-Buddys Thomas Semmler von Semtainment zündet Gigi dabei ein brandneues multisensorisches Showkonzept, das Sound, Licht, Raum und Emotion zu einer Einheit verschmelzen lässt. Seine DJ-Kanzel wird dabei erstmals inmitten der Fans aufgebaut. Dazu darf man Pyro-Overkill, jede Menge Gratis-Neon-Leuchtstäbe und Dutzende Riesenwasserbälle für die Fans erwarten. Alle Hits, spektakuläre Videoshow und große Emotionen ja sowieso: „Ich schreibe Liebesbotschaften. Mit Klängen, Melodien und Rhythmen. Immer!“

© Semtainment

Thomas Semmler (o.) holt Gigi nach Österreich.

© zeidler



Nachdem Triple-Pack in Graz, das auf Gigis Wunsch als Club-Show für nur je 4.000 Besucher abgehalten wird, holt oe24 die 360-Grad-Hitshow auch nach Wien. Am 21. Mai lässt Gigi damit die MarxHalle beben. Mit oe24 sind Sie beim Hitfeuerwerk zum Bestpreis dabei. Auf ticket24.at erhalten Sie die begehrten Karten für Gigi D‘Agostino am 21. Mai in der Wiener Marxhalle jetzt um 20 Euro ermäßigt.

© Semtainment

Dazu lässt Gigi heuer auch noch Innsbruck (3. Juni) und Linz (5. Juni) abtanzen! „Meine Botschaft“ ist immer die Liebe“ gibt er dafür die Direktiven. Und ist sich sicher das diese von den Austro-Fans auch wieder erwidert wird: „Gigi und Österreich sind ja wie zwei Liebende, die sich sofort erkannten!"