4. Jahrestag: U2 liefern Mahnvideo zum Ukraine-Krieg

U2 werden ihren Ruf als Politband wieder gerecht und stellen zum 4. Jahrestag des Ukraine-Kriegs einen eindrucksvollen Kurzfilm zum neuen Song „Yours Eternally“ isn Netz.

Vor exakt 4 Jahren, am 24. Februar 2022, startete Russland den Angriffs-Krieg gegen die Ukraine. Zum unrühmlichen Jubiläum werden jetzt die Rock-Gutmenschen von U2 laut und stellen einen eindrucksvollen Kurzfilm zum neuen Song „Yours Eternally“ ins Netz. Der Film erinnert an den vierten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine und versucht, das „schlagende menschliche Herz dieser unglaublichen Männer und Frauen“ zu zeigen, so Bono.

Der Song, bei dem Bono und Gitarrist The Edge mit Ed Sheeran und dem ukrainischen Musiker und ehemaligen Soldaten Taras Topolia zusammenarbeiten, ist auf U2s politisch engagierter EP „Days Of Ash“ zu finden, die die Band letzte Woche überraschend veröffentlichte.

Der Song „Yours Eternally“ ist in Form eines Briefes einer Soldatin im aktiven Dienst verfasst und wird von einem kurzen Dokumentarfilm des ukrainischen Kameramanns und Filmemachers Ilya Mikhaylus begleitet. Der Kurzfilm, dessen Soundtrack von U2s neuem Song untermalt wird, zeigt den Alltag von Alina und ihren Kameraden an der Front und erinnert an den vierten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine. Er ist Teil einer abendfüllenden Dokumentation, die Ende des Jahres veröffentlicht wird.

„In diesem Kurzfilm und in dem demnächst erscheinenden Dokumentarfilm versuchen wir, das menschliche Herz dieser unglaublichen Männer und Frauen zu zeigen, ihren täglichen Kampf und ihre Opfer für das Heiligste auf diesem Planeten – die Freiheit,“ so Mikhaylus