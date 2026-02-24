Serien-Hammer: Winona Ryder steigt bei „Wednesday“ ein

Nach dem Rekord-Finale von „Stranger Things“ mischt Winona Ryder jetzt die nächste Netflix-Kultserie auf. Gastrolle in der 3. Staffel von „Wednesday“

Am 1. Jänner ließ sie mit der Netflix-Rekord-Serie „Stanger Things“ ein letztes Mal die Fans zittern. Über 105,7 Millionen Aufrufen beim Finale. Jetzt mischt Hollywood-Legende Winona Ryder die nächste Kult-Serie auf. Die Globe-Winnerin („Zeit der Unschuld, 1994) steigt bei „Wednesday“ ein. Gastrolle in der 3. Staffel. Ein Mega-Coup von Regisseur und Executive Producer Tim Burton, der mit Ryder ja schon für „Beetlejuice Beetlejuice“, „Beetlejuice“ und „Edward mit den Scherenhänden“ zusammenarbeitete.

© Netflix

© Getty Images

Wie genau ihre Rolle bei „Wednesday“ aussehen wird und wie ihr Serienname lautet, wird laut Berichten von US-Branchenmedien allerdings erst in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Fix ist jedoch, dass Rider in mehreren Folgen zu sehen sein wird – natürlich auch an der Seite von Hauptdarstellerin Jenna Ortega . Im Mittelpunkt der Netflixserie „Wednesday“ steht Wednesday Addams (Ortega) aus der Addams Family, und ihre Zeit auf der Nevermore Academy, einer Highschool für Außenseiter.

© Netflix

© Getty Images

„Wenn es um Außenseiter geht, ist Winona Ryder die Größte aller Zeiten. Ihre legendäre Zusammenarbeit mit Tim Burton hat einige der unvergesslichsten Figuren der Filmgeschichte hervorgebracht. Wir haben es geliebt, mit ihr bei ‚Beetlejuice Beetlejuice‘ zusammenzuarbeiten, und könnten nicht begeisterter sein, sie in Nevermore willkommen zu heißen.“ sind die Show-Runner Al Gough und Miles Millar begeistert. Auch Tim Burton schwärmt von ihrem Comeback. „Ich bin so glücklich, dass Winona zu uns gestoßen ist; sie passt richtig gut in diese Welt. Und sie ist eine gute Freundin. Ich fühle mich immer glücklich, wenn ich mit ihr zusammenarbeite.“