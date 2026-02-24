Kinobeben: Balkan-Komödie bremst bei uns alle Hollywood-Stars aus

Die Kino-Überraschung des Jahres hält an! Die Balkan-Komödie „Svadba“ lässt auch „G.O.A:T.“ und „Wuthering Heights“ keine Chance und hält weiter Platz 1 der heimischen Kino-Charts.

Es ist die Kino-Überraschung des Jahres und stellt jetzt ganz Hollywood bloß. Die schräge Balkan-Komödie „Svadba“ setzt mit 20.200 Besuchern am Wochenende den Erfolgsrun in den heimischen Kinos fort und bremst damit auch den süßen Trickfilm „G.O.A.T. – Bock auf große Sprünge“ (18.000 Besucher) und das prickelnde Erotik-Drama „Wuthering Heights – Sturmhöhe“ (15.400 Besucher) aus.

© Adria Film

© Adria Film



In Summe hält die teils auf Kroatisch und teils auf Serbisch gedrehte Komödie von Igor Šeregi in Österreich nach dem zweiten Wochenende schon bei 58.500 Besuchern. Das bringt 705.000 Euro Kassa. Auch weil die Verleihfirma Adria Film prompt reagierte und von 24 auf 36 Kinos aufstockte.

Das sind die Kinocharts vom Wochenende (20, - 22. Februar):

1. Svadba, 20.200 Besucher



2. G.O.A.T. – Bock auf große Sprünge, 18.000 Besucher



3. Wuthering Heights – Sturmhöhe, 15.400 Besucher



4. The Housemaid – Wenn sie wüsste, 12.200 Besucher



5. Woodwalkers 2; 11.700 Besucher



© Adria Film

© Adria Film

Der Film, der teils auf Kroatisch und teils auf Serbisch gedreht wurde und in Originalversion mit deutschen Untertiteln läuft, zeigt einflussreiche Familien aus Kroatien und Serbien, deren Konflikte und komische Situationen sich verflechten. Bis alles in einer Hochzeit gipfelt. Als der kroatische Unternehmer Miljenko (Rene Bitorajac ) an seinem 50. Geburtstag erfährt, dass seine Firma kurz vor dem Bankrott steht, scheint sein Leben aus den Fugen zu geraten. Doch die nächste Überraschung folgt sofort: Seine Tochter Ana (Nika Grbelja ) verkündet aus London ihre Verlobung – und dass sie bereits im sechsten Monat schwanger ist. Der Vater des Kindes ist ausgerechnet der Sohn des serbischen Premierministers. Was als familiärer Schock beginnt, entwickelt sich rasch zu einer turbulenten Verkettung politischer, wirtschaftlicher und persönlicher Interessen, die schließlich in einer ebenso chaotischen wie emotionalen Hochzeit gipfelt.

© Adria Film

Über eine Million Menschen haben den Film bereits am Westbalkan gesehen. Jetzt sorgt „Svadba“ auch in Österreich für einen Kino-Hype. So wurde die Premiere mit Regisseur und Cast mit gleich 12 (!) ausverkauften Vorstellungen im Cineplexx Millennium City gefeiert „Dieser Erfolg ist nicht nur ein Triumph für einen einzelnen Film, sondern ein klarer Beleg dafür, dass das ex-jugoslawische Publikum in Österreich ein starkes und gut organisiertes Marktsegment darstellt. Dass wir einzelne Hollywood-Studiotitel übertreffen konnten, zeigt, dass eine stabile und zahlungskräftige Zielgruppe existiert, die Filme in ihrer Sprache und mit kultureller Nähe aktiv nachfragt“, betont Adria Film Geschäftsführer Peđa Ljubojević.