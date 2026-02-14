Wer hat gelogen? Star-Koch packt über Beckham-Hochzeit aus

Der Familienkrieg im Hause Beckham erreicht eine neue Stufe: Nachdem Brooklyn Beckham schwere Vorwürfe gegen seine Mutter Victoria erhoben hat, meldet sich nun Starkoch Gordon Ramsay zu Wort – und entlarvt die Darstellung des 26-Jährigen als falsch.

Vier Jahre nach der prunkvollen Hochzeit von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im April 2022 eskalierte der Streit erneut. Der älteste Sohn von David und Victoria Beckham behauptete via Instagram, seine Mutter habe ihn am Hochzeitstag durch einen „unangemessenen“ Tanz vor 500 Gästen gedemütigt. Victoria soll sich laut Brooklyns Umfeld sogar an ihm „gerieben“ haben, woraufhin Braut Nicola den Saal weinend verlassen habe.

Ramsay widerspricht deutlich

Doch nun bekommt das ehemalige Spice Girl prominente Schützenhilfe. Sternekoch Gordon Ramsay, der mit seiner Familie selbst unter den Gästen war, widerspricht den Vorwürfen vehement. „Da war nichts Anzügliches. Da war nichts Unangemessenes. Alle hatten Spaß, haben getanzt“, stellte der 59-Jährige gegenüber der britischen „Sun“ klar. Auf die explizite Nachfrage zu dem angeblichen Vorfall entgegnete er kurz und knapp: „Nein! Nichts dergleichen.“

„Vergiss nicht, wo du herkommst“

Ramsay, ein langjähriger Freund der Familie, findet zudem deutliche Worte für das Verhalten des Beckham-Sprößlings. Er beschreibt Brooklyns aktuelle Situation als eine emotionale „Achterbahn“ und warnt: „Liebe macht blind.“ Der Gastronom betonte, dass David und Victoria ihre Kinder stets unterstützt und Brooklyn schon oft „aus der Scheiße geholt“ hätten. Sein Appell an den 26-Jährigen: „Respektiere deinen eigenen Weg, aber vergiss nicht, wo du herkommst.“

Hoffnung auf David Beckham

Trotz der verhärteten Fronten glaubt Ramsay an ein baldiges Ende der Fehde. Er setzt dabei vor allem auf Familienoberhaupt David Beckham, der seinen Sohn abgöttisch liebe. Laut Ramsay habe Victoria jedes Recht, über die öffentlichen Anschuldigungen verärgert zu sein. Ob die Aussagen des Starkochs nun zu einer Versöhnung oder zu einer weiteren Eskalation zwischen Brooklyn, Nicola und den Beckhams führen, bleibt abzuwarten.