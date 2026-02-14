Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Brooklyn Beckham Peltz
© Getty Images

Familienkrieg

Wer hat gelogen? Star-Koch packt über Beckham-Hochzeit aus

14.02.26, 08:12
Teilen

Der Familienkrieg im Hause Beckham erreicht eine neue Stufe: Nachdem Brooklyn Beckham schwere Vorwürfe gegen seine Mutter Victoria erhoben hat, meldet sich nun Starkoch Gordon Ramsay zu Wort – und entlarvt die Darstellung des 26-Jährigen als falsch. 

Vier Jahre nach der prunkvollen Hochzeit von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im April 2022 eskalierte der Streit erneut. Der älteste Sohn von David und Victoria Beckham behauptete via Instagram, seine Mutter habe ihn am Hochzeitstag durch einen „unangemessenen“ Tanz vor 500 Gästen gedemütigt. Victoria soll sich laut Brooklyns Umfeld sogar an ihm „gerieben“ haben, woraufhin Braut Nicola den Saal weinend verlassen habe.

Ramsay widerspricht deutlich

Doch nun bekommt das ehemalige Spice Girl prominente Schützenhilfe. Sternekoch Gordon Ramsay, der mit seiner Familie selbst unter den Gästen war, widerspricht den Vorwürfen vehement. „Da war nichts Anzügliches. Da war nichts Unangemessenes. Alle hatten Spaß, haben getanzt“, stellte der 59-Jährige gegenüber der britischen „Sun“ klar. Auf die explizite Nachfrage zu dem angeblichen Vorfall entgegnete er kurz und knapp: „Nein! Nichts dergleichen.“

„Vergiss nicht, wo du herkommst“

Ramsay, ein langjähriger Freund der Familie, findet zudem deutliche Worte für das Verhalten des Beckham-Sprößlings. Er beschreibt Brooklyns aktuelle Situation als eine emotionale „Achterbahn“ und warnt: „Liebe macht blind.“ Der Gastronom betonte, dass David und Victoria ihre Kinder stets unterstützt und Brooklyn schon oft „aus der Scheiße geholt“ hätten. Sein Appell an den 26-Jährigen: „Respektiere deinen eigenen Weg, aber vergiss nicht, wo du herkommst.“

Hoffnung auf David Beckham

Trotz der verhärteten Fronten glaubt Ramsay an ein baldiges Ende der Fehde. Er setzt dabei vor allem auf Familienoberhaupt David Beckham, der seinen Sohn abgöttisch liebe. Laut Ramsay habe Victoria jedes Recht, über die öffentlichen Anschuldigungen verärgert zu sein. Ob die Aussagen des Starkochs nun zu einer Versöhnung oder zu einer weiteren Eskalation zwischen Brooklyn, Nicola und den Beckhams führen, bleibt abzuwarten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen