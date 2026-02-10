Alles zu oe24VIP
Jeremy Fragrance
© Instagram

Clip

Nackt-Radeln & so dünn: Große Sorge um Influencer Jeremy Fragrance

10.02.26, 09:32
Teilen

Jeremy Fragrance sorgt erneut für Aufsehen. Der Parfüm-Influencer zeigt sich bei eisigen Temperaturen oberkörperfrei und wirkt dabei auffallend dünn.

Der Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance steht wieder einmal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, doch diesmal geht es nicht um seine Duftempfehlungen.

Eisige Temperaturen

In einem aktuellen Clip zeigt er sich oberkörperfrei – und das sogar bei eisigen Temperaturen. In Österreich und Deutschland fragen sich viele Follower, was hinter dem extremen Auftritt steckt, da der Influencer dabei auffallend dünn wirkt.

Besorgte Kommentare im Netz

In den sozialen Netzwerken häuften sich unter seinen Beiträgen die besorgten Kommentare. Viele Nutzer äußern ihre Bedenken über seinen aktuellen körperlichen Zustand. Doch mittlerweile ist die Kommentarfunktion deaktiviert.

Fokus auf körperliche Veränderung

Das Video zeigt deutlich, wie der Social-Media-Star mit der Kälte umgeht und dabei seinen Körper zur Schau stellt. Die Reaktionen seiner Community zeigen, dass der Fokus der Fans weg von den Düften und hin zu seiner persönlichen Verfassung gerückt ist. Ein offizielles Statement zu seinem Gesundheitszustand gibt es bislang nicht.

