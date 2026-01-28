Dschungelcamp: Wirbel um Aussagen von Elton in Raab-Show "Die Kaputten!"

Die beiden sorgten nicht nur für Lacher in ihrer Show.

Neue Show am Rande des Dschungelcamps: Stefan Raab quatscht bei RTL über das TV-Format.

Mehr zum Thema

Am Dienstagabend wurde seine neue Sendung, eine Dschungel-Spezialausgabe der " Stefan Raab Show ", zum ersten Mal ausgestrahlt. Darin nannte er das im australischen Busch gedrehte Erfolgsformat "Ekelfernsehen" und machte auch ansonsten keinen Hehl daraus, dass "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ihn eigentlich nicht sonderlich interessiert.

Wer allerdings schon interessiert ist daran, ist Raabs Sidekick Elton. Der war auch geladen in die Show und erklärte kurzerhand, er würde selber mitmachen im Camp. "Es würden dann alle sagen, der Elton geht dahin, weil er Bock drauf hat." Raab ist entsetzt, hat andere Ideen und erklärt, er würde Elton das Doppelte zahlen damit dieser nicht reingehe.

Shitstorm

"Aber da zu sitzen und sich diese ganzen – in Anführungszeichen – Kaputten mal live anzugucken. Da habe ich irgendwie mal Bock drauf", so Elton und richtet damit einen Shitstorm gegen sich... Mittlerweile sind die Kommentare unter dem Beitrag deaktiviert!