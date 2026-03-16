Minus 43 Kilo: Melissa McCarthy strahlt frisch erschlankt bei den Oscars

Melissa McCarthy sorgte bei den diesjährigen Oscars für einen absoluten Hingucker. Sichtlich erschlankt präsentierte sich die 55-Jährige in einer dramatischen Kristall-Robe und begeisterte Fans weltweit. Doch hinter dem neuen Look steckt eine wichtige Botschaft über echtes Selbstbewusstsein.

Melissa McCarthy glänzte bei der Oscar-Verleihung am Montag im Dolby Theatre in Hollywood. In einer eng anliegenden Robe mit hohem Kragen und spektakulärem kristallbesetztem Oberteil setzte der "Ghostbusters"-Star seine Silhouette elegant in Szene. Tausende funkelnde Verzierungen sorgten für einen kaskadierenden Effekt, während McCarthy den Look mit metallicfarbenen High Heels und einer schwarzen Clutch abrundete.

Vertrauter Auftritt mit Ehemann Ben

Melissa McCarthy mit Ehemann Ben Falcone © Getty

Begleitet wurde sie von ihrem Ehemann Ben Falcone, der in einem klassischen schwarzen Smoking mit Rollkragenpullover erschien. Das Paar, das seit 2005 verheiratet ist, zeigte sich am roten Teppich gewohnt ausgelassen und vertraut. Gemeinsam haben sie bereits an zahlreichen Filmen wie "Tammy" oder "Thunder Force" gearbeitet und posierten sichtlich gut gelaunt für die Fotografen.

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Hinter der körperlichen Veränderung steckt ein bemerkenswerter Gewichtsverlust von 43 Kilogramm. Gegenüber CBS Mornings erklärte Melissa kürzlich, wie sie es geschafft hat, sich von dem Druck um ihr Aussehen zu befreien. "Ich habe mir endlich gesagt: 'Um Himmels willen, hör auf, dir darüber Gedanken zu machen', und das war vielleicht das Beste, was ich je getan habe", verriet die Schauspielerin. Sie habe aufgehört, alles zu überanalysieren und zu übertreiben.

Melissa McCarthy mit Ehemann Ben Falcone © Getty

Vorbild für ihre Töchter

Der "Gilmore Girls"-Star möchte vor allem für seine Töchter Georgette und Vivian ein Vorbild sein. Melissa McCarthy habe gelernt, dass wahre Schönheit von innen komme und es wichtig sei, lockerer zu lassen, statt nervös und verkrampft zu sein. Mit ihrem Auftritt in Hollywood bewies sie einmal mehr, dass Mode für sie ein Mittel ist, um Individualität und gestärktes Selbstbewusstsein auszudrücken.