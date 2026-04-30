Dauerhaft glatte Haut? Braun IPL im Test

Wenn Sie sich eine langfristige Lösung für gatte Haut wünschen, ohne ständig rasieren oder teure Studio-Termine buchen zu müssen, lohnt sich ein genauer Blick auf den Braun Silk·expert Pro 5.

Wir haben das Gerät in unserer Redaktion intensiv getestet – und können sagen: Dieses IPL-System gehört aktuell zu den spannendsten Lösungen im Bereich der dauerhaften Haarentfernung für zu Hause!

Unser Redaktionstest: Was kann das Gerät wirklich?

Wir wollten es genau wissen: Funktioniert IPL wirklich so gut, wie es verspricht? Nach mehreren Wochen Anwendung zeigt sich ein klares Bild. Bereits nach wenigen Behandlungen konnten wir eine sichtbare Reduktion des Haarwuchses feststellen. Haare wachsen langsamer nach, werden feiner – und in vielen Bereichen bleiben sie ganz aus.

Besonders überzeugt hat uns die Konstanz der Ergebnisse. Anders als bei klassischen Methoden wie Rasieren oder Epilieren erzielen Sie hier einen langfristigen Effekt. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Nerven im Alltag.

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Technologie, die mitdenkt

Ein echtes Highlight ist die sogenannte SensoAdapt™ Technologie. Dabei misst das Gerät kontinuierlich Ihren Hautton und passt die Lichtintensität automatisch an. Für Sie bedeutet das: maximale Sicherheit und gleichzeitig optimale Wirksamkeit – ohne komplizierte Einstellungen.

Gerade wenn Sie IPL-Neuling sind, werden Sie diesen automatischen Modus zu schätzen wissen. Einfach einschalten und loslegen – das Gerät übernimmt den Rest.

Anwendung: Schnell, einfach und überraschend angenehm

In unserem Test hat sich gezeigt, dass die Anwendung deutlich unkomplizierter ist als erwartet. Die Lichtimpulse erfolgen sehr schnell hintereinander, sodass Sie selbst größere Körperbereiche wie Beine oder Arme in kurzer Zeit behandeln können.

Auch das Thema Schmerz ist für viele entscheidend. Hier können wir Entwarnung geben: Die meisten in unserem Team empfanden die Behandlung als leichtes Wärmegefühl – deutlich angenehmer als Epilieren oder Waxing.

Flexibilität durch verschiedene Aufsätze

Der Braun Silk·expert Pro 5 wird mit mehreren Aufsätzen geliefert, die speziell für unterschiedliche Körperzonen entwickelt wurden. Ob Beine, Achseln, Gesicht oder Bikinizone – Sie können das Gerät individuell anpassen und präzise arbeiten.

Zusätzlich enthalten ist ein Gillette Venus Rasierer, der ideal zur Vorbereitung der Haut dient. So starten Sie direkt optimal in die Behandlung.

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Design & Verarbeitung: Hochwertig und durchdacht

Schon beim Auspacken fällt die Qualität auf. Das Gerät wirkt robust, liegt gut in der Hand und überzeugt mit einem eleganten Weiß-Gold-Design. Das beiliegende Etui sorgt dafür, dass alles ordentlich verstaut ist – perfekt, wenn Sie das Gerät auch auf Reisen nutzen möchten.

„Designed in Germany“ merkt man hier wirklich: Verarbeitung, Ergonomie und Bedienkomfort sind auf einem sehr hohen Niveau.

Für wen lohnt sich das Gerät besonders?

Der Silk·expert Pro 5 ist ideal für Sie, wenn Sie:

langfristig glatte Haut möchten Zeit im Alltag sparen wollen empfindliche Haut haben und sanfte Methoden bevorzugen sich eine Alternative zu teuren Studio-Behandlungen wünschen

Gerade im Vergleich zu regelmäßigen Kosmetikterminen kann sich die Investition schnell rechnen.

Preis-Check: Begrenztes Angebot bei Amazon

Aktuell ist das Gerät für 299,39 € (-15%) erhältlich. Angesichts der gebotenen Technik und der langfristigen Nutzung ist das ein sehr attraktiver Preis. Zudem gehört das Modell zu den stark nachgefragten Produkten – ein klarer Hinweis auf die hohe Beliebtheit.

Unser Fazit nach dem Test

Sie erhalten hier ein durchdachtes, modernes und effektives IPL-System, das den Alltag deutlich erleichtert. Besonders überzeugt haben uns die einfache Anwendung, die intelligente Technologie und die sichtbaren Ergebnisse nach kurzer Zeit.

Wenn Sie eine zuverlässige Lösung für dauerhafte Haarentfernung suchen, ist der Braun Silk·expert Pro 5 aus unserer Sicht eine der besten Optionen, die Sie aktuell bekommen können.

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