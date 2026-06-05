Diese KIKO-Palette lässt Ihre Augen sofort grüner wirken!

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Günstige Lidschattenpaletten wirken oft langweilig oder verlieren schnell an Farbe. Genau deshalb hat unsere Redaktion die KIKO Milano Green Me Eyeshadow Palette 102 getestet – und war ehrlich überrascht.

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Anja aus der Redaktion hat die Palette mehrere Tage im Alltag ausprobiert und vor allem die Farbkombinationen positiv hervorgehoben. Besonders spannend: Die Mischung aus matten, schimmernden und metallischen Tönen wirkt deutlich hochwertiger, als man es bei einem Preis von nur 14,80 € erwarten würde.

Besonders die Finishs wirken deutlich hochwertiger als erwartet

Gerade die natürlichen Farben scheinen perfekt für sommerliche Looks, Alltag-Make-up oder weichere Abend-Looks zu funktionieren. Laut Redaktion lassen sich die Töne außerdem unkompliziert verblenden und wirken aufgetragen angenehm leicht.

Perfekt für den Alltag und unterwegs

Viele große Beauty-Paletten sind oft unpraktisch oder enthalten Farben, die kaum genutzt werden. Genau hier scheint KIKO aktuell vieles richtig zu machen.

Die Palette wirkt kompakt, modern und passt problemlos in Handtaschen oder Reisegepäck. Gerade für schnelle Looks unterwegs scheint das Modell deshalb momentan besonders beliebt zu sein.

KIKO Milano Green Me Eyeshadow Palette 102 © KIKO

Amazon-Angebot wird gerade stark geteilt

Mit einem Preis von nur 14,80 € gehört die KIKO Milano Green Me Eyeshadow Palette 102 aktuell zu den spannendsten Beauty-Angeboten auf Amazon.

Viele Käufer scheinen überrascht zu sein, wie viel Qualität die Palette trotz des vergleichsweise günstigen Preises bietet.

Fazit

Die KIKO Milano Green Me Eyeshadow Palette 102 entwickelt sich aktuell zu einem echten Beauty-Geheimtipp auf Amazon. Vor allem die modernen Farben, die vielseitigen Finishs und das starke Preis-Leistungs-Verhältnis machen die Palette momentan für viele besonders interessant.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.