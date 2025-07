Linzer City Sommer Flohmarkt vs. Welser Schnäppchenmarkt

Wels punktet mit mehr Rahmenprogramm.

Linz/Wels/Gmunden. Am 1. und 2. August herrscht wieder reges Treiben auf der Linzer Landstraße, der Spittelwiese und der Promenade. Zum Finale des Summersales präsentieren die Linzer Innenstadtkaufleute ihre besten Angebote beim Linzer City Flohmarkt. An rund 60 Ständen und in den Geschäften findet man an beiden Tagen eine große Auswahl an Mode, Schuhen und Accessoires, Sport- und Funktionskleidung sowie Spielwaren und vielem mehr zu besonders günstigen Preisen. Früh aufstehen lohnt sich am Freitag und Samstag, denn es geht um 10 Uhr los.

Am Samstag, 2. August, findet von 9 bis 14 Uhr zeitgleich der Welser Schnäppchenmarkt statt. Die Teilnehmer stehen in der ganzen Innenstadt in sieben Straßen bzw. Plätzen - entweder in Zelten in der FUZO oder direkt im Shop. Tipp für Ökofans: Auch Sonnentor und der Weltladen machen beim Supersale mit.

Am Stadtplatz, Bäckergasse und in der Pfarrgasse gibt es Live-Musik und am Stadtplatz eine gratis Farbberatung von einer Stylistin.

Auch die Gmundner Kaufmannschaft lädt wieder zum Restlmarkt ein. An die 30 Gmundner Betriebe werden am Samstag, 23. August, an ihren Ständen am Rathausplatz Restposten ihres Qualitätsangebots präsentieren - von 8 bis 14 Uhr.