Balkone im Wohnpark Alterlaa brannten – eine Tote

Am Freitagabend kam es in Wien-Liesing im Wohnpark Alterlaa zu einem Brandereignis der Alarmstufe 2. Mehrere Balkone des Hochhaueses brannten. Eine Person wurde tot aufgefunden.

Wien. Ein Zimmerbrand im neunten Stock in Alterlaa in Wien-Liesing hat am Freitagabend auf mehrere Balkone übergegriffen. Feuerwehr und Berufsrettung waren im Großeinsatz, eine Pensionistin konnte nur mehr tot geborgen werden, eine weitere Frau musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden, hieß es am Samstag von den Einsatzkräften.

Die Feuerwehr war gegen 22.30 Uhr mit 18 Fahrzeugen ausgerückt. Bei deren Eintreffen bot sich ein spektakuläres Bild: Nicht nur die unmittelbare Wohnung war betroffen, auch deren sowie mehrere Balkone darüber standen in Flammen. Durch die enorme Hitze wurden auch die dazugehörigen Wohnungen beschädigt. Die Brandbekämpfung erfolgte unter Atemschutz mit insgesamt drei Löschleitungen, eine davon über eine Drehleiter.

Personen aus Haus gerettet

Mehrere Personen wurden mittels Fluchtfilterhauben aus verrauchten Bereichen gerettet. Die Wiener Berufsfeuerwehr, die ebenfalls mit 18 Fahrzeugen vor Ort war, betreute 53 Betroffene, von denen 23 untersucht wurden. Eine davon wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Löschung des Brands waren umfangreiche Nachlösch- und Aufräumarbeiten notwendig, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf.

Dabei wurde ein Hase aus einer der beschädigten Wohnungen gerettet. Erst gegen 4.30 Uhr war der Einsatz beendet.