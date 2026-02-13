24,1 Mio. Euro für Lohnerhöhungen im Sozialbereich

Neben Nachteilen bei den Arbeitszeiten zeigen sich im sozialen Sektor nach wie vor deutliche Unterschiede in der durchschnittlichen Bezahlung gegenüber der übrigen Wirtschaft.

OÖ. Der kürzlich erzielte Kollektivvertragsabschluss in der Sozialwirtschaft schafft in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten faire Rahmenbedingungen für die Beschäftigten und Planungssicherheit für die Träger. Das Land Oberösterreich sowie die Städte und Gemeinden werden rund 24,1 Millionen Euro für Mitarbeiter der Sozialorganisationen, die im Auftrag des Landes tätig sind, für die Gehaltsanpassungen zur Verfügung stellen.

"Auch wenn sich die Einnahmensituation für das Jahr 2026 und darüber hinaus als äußerst angespannt und herausfordernd darstellt, sind wir bereit, diese spürbare und nachhaltige Gehaltsanpassung im Gemeindebereich mitzutragen", sagt Gemeindebund-Präsident Christian Mader.