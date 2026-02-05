Alles zu oe24VIP
Stephanshart: Schwierige Personen-Rettung in Waldgebiet
Eingeklemmt

Stephanshart: Schwierige Personen-Rettung in Waldgebiet

05.02.26, 11:47 | Aktualisiert: 05.02.26, 13:31
Bei einem Forstunfall im Einsatzgebiet der FF Stefanshart (Gemeinde Ardagger) wurde gestern eine Person unter einem Baum eingeklemmt. Er konnte aber von einer anderen Person davon befreit werden.  

Nachdem die Einsatzkräfte alarmiert worden waren, wurde die verletzte Person gesucht, was aufgrund des abwegigen Geländes zunächst schwierig war.

Die alarmierten Feuerwehren Stefanshart und Ardagger-Markt transportierten die Rettungskräfte zur Unfallstelle im Waldgebiet.

Ein Feuerwehrarzt wirkte dort bei der Erstversorgung mit. Mit einem Feuerwehrfahrzeug wurde der verletzte Gerettete schließlich zu einem Rettungswagen gebracht, das ihn in ein Krankenhaus transportierte. Auch ein Rettungshubschrauber wäre bereitgestanden. Neben den 20 Feuerwehrmitgliedern der FF Stefanshart und FF Ardagger-Markt waren auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz. Amüsantes Detail am Rande: Die FF schreibt sich Stefanshart und der Ortsteil Stephanshart.

