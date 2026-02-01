Strache als "solider Kerl" in Epstein-Chats

Auch Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wird in den neu veröffentlichten "Epstein-Files" erwähnt.

Am 2. März startet der erste Prozess gegen den früheren FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache in der sogenannten Spesencausa. Dem ehemaligen Vizekanzler und einer weiteren Person werden Untreue vorgeworfen.

Doch bereits jetzt sorgt der gefallene Politiker erneut für Aufsehen. Denn Strache kommt in den neu veröffentlichten "Epstein-Files" vor. Das US-Justizministerium gab am Wochenende drei Millionen weitere Seiten rund um den Sexualverbrecher und Multi-Millionär Jeffrey Epstein frei.

© US-Justizministerium

Epstein teilte Artikel zu Strache-Rücktritt

Konkret wird Strache in einem Chat zwischen Epstein und dem rechten Trump-Berater Steve Bannon vom 18. Mai 2019 erwähnt. Einen Tag zuvor wurde das Ibiza-Video medial publik, das schließlich am Tag darauf zu Straches Rücktritt führte.

Auch die "New York Times" berichtete über den Rücktritt. Epstein teilte den entsprechenden Link zum Artikel mit Bannon. Der antwortete mit: "Big problem", also: "Großes Problem".

© US-Justizministerium

Bannon: "Der Kerl war solide"

In einer weiteren Nachricht schrieb er: "The guy was solid -- this will only make Kurtz (sic!) stronger". Also: "Der Kerl war solide, das wird Kurtz noch stärker machen". Mit "Kurtz" ist offenbar der damalige Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gemeint, der laut Bannon von dem Rücktritt profitieren würde.

Epstein vermutet Russen hinter Ibiza-Video

Epstein vermutete jedenfalls die Russen hinter dem Ibiza-Video. Er kommentierte: "Russians are good at what they've been doing for years Camera in the cell phone charger a bit antiquated" ("Die Russen sind gut in dem, was sie seit Jahren tun. Kamera im Handy-Ladegerät etwas veraltet.")

Zuerst berichtete "statement.at" über Straches Erwähnung in den neu freigegebenen Dokumenten. Eine Anfrage des Portals dazu ließ Strache unbeantwortet.

Wenige Wochen nach dem Chat über Strache wurde Epstein angeklagt, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger unterhalten zu haben. Noch im selben Jahr starb er in Untersuchungshaft.