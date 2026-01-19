Bleibt Neuer (39) beim FC Bayern? Das sagt Matthäus

Am 30. Juni läuft der Vertrag von Manuel Neuer beim FC Bayern aus.

Nach Neuers Weltklasse-Auftritt beim 5:1 in Leipzig wird wieder heftig über seine Rolle bei Bayern und ein mögliches DFB-Comeback für die WM 2026 diskutiert. Zum Thema Nationalteam bremst der Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (150 Länderspiele) die Erwartungen.

Starker Rückhalt

„Manuel hat einen Punkt gemacht, Bundestrainer Julian Nagelsmann hat einen Punkt dahinter gemacht“, so Matthäus. Trotz Top-Leistungen gelte: Wenn etwas nicht mehr zusammenpasse, solle man es ruhen lassen. Aktuell sieht Matthäus mit Oliver Baumann einen starken Rückhalt im DFB-Tor und fordert ein Ende der Debatten.

Bosse sind gefordert

Ein Umdenken sei nur dann nötig, „wenn sich etwas ändern muss“. Dann müssten sich alle Verantwortlichen zusammensetzen. Klar ist für Matthäus aber vor allem eines: Beim FC Bayern würde er den auslaufenden Vertrag von Manuel Neuer unbedingt verlängern. „Den würde ich auf jeden Fall verlängern“, sagt Matthäus – auch wenn sich beide Seiten offenbar noch Zeit lassen. Zur Erinnerung: Neuer steht seit 2011 im Kasten des deutschen Rekordmeisters.