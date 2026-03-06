Laimer mit Treffer: Bayern feiert Kantersieg gegen Gladbach

Konrad Laimer hat in der deutschen Fußball-Bundesliga sein drittes Saisontor für den FC Bayern geschossen.

Der Salzburger traf beim 4:1-Heimsieg der Münchner gegen Mönchengladbach am Freitagabend in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte nach einem Konter zum 2:0. Die ohne den angeschlagenen Top-Stürmer Harry Kane angetretenen Bayern blieben damit ohne große Mühe auf Titelkurs. Sie bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend auf 14 Punkte aus.

Luis Diaz brachte die Elf von Vincent Kompany in der 33. Minute voran, ehe Laimer einen Gegenstoß mit rechts erfolgreich abschloss. In der Halbzeit blieb Bayern-Torhüter Manuel Neuer verletzt in der Kabine. Bei den Gladbachern sah Rocco Reitz in der zweiten Halbzeit nach einer Notbremse Rot, Jamal Musiala verwertete vom Elferpunkt (57.). Nicolas Jackson (79.) traf zum 4:0, ehe der im Finish eingewechselte Teenager Wael Mohya (89.) Gladbachs Ehrentor schoss.

Laimer wurde nach einer Stunde für den 17-jährigen Profidebütanten Maycon Cardozo ausgewechselt. Bei den Gästen war Kevin Stöger im Mittelfeld über die gesamte Spielzeit dabei. Gladbach befindet sich als Zwölfter in Abstiegsgefahr.