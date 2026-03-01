Alles zu oe24VIP
Belgien kapert Öltanker von russischer Schattenflotte
© X/@FranckenTheo

Beschlagnahmt

Belgien kapert Öltanker von russischer Schattenflotte

01.03.26, 08:29
Teilen

Belgien hat nach eigenen Angaben in der Nacht einen Öltanker der russischen Schattenflotte gekapert.  

Die belgischen Streitkräfte hätten das Schiff mit Unterstützung Frankreichs festgesetzt, schrieb Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken auf der Plattform X. Der Tanker werde zum Hafen von Seebrügge eskortiert, wo er beschlagnahmt werde. Weitere Informationen nannte Francken zunächst nicht. Aus Frankreich gab es zunächst keine Bestätigung.

Belgiens Premierminister Bart de Wever gratulierte dem Militär auf X zu "der erfolgreichen Operation in dieser Nacht", ohne den Vorgang konkret zu benennen. Er dankte Frankreich und fügte hinzu: "Belgien wird das internationale Seerecht und die Sicherheit seiner Hoheitsgewässer wahren."

EU warnt vor Gefahren durch Schattenflotte

Mit Schattenflotte sind Tanker und andere Frachtschiffe gemeint, die Russland zur Vermeidung von Sanktionen etwa beim Öltransport einsetzt. Frankreich schätzt die Größe der Flotte mittlerweile auf 1.000 bis 1.200 Schiffe, wovon 650 bis 700 mit Sanktionen belegt sind.

Die EU warnt schon länger davor, dass Schiffe der Schattenflotte als Plattform für den Start von Drohnen für Stör- oder Spionageangriffe genutzt werden können.

