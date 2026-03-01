8 Tote bei Angriff auf US-Konsulat

In der pakistanischen Hafenstadt Karachi wurde das US-Konsulat angegriffen.

Auf Videos sind Dutzende Männer zusehen, wie sie auf das Gebäude zustürmen. Zunächst hieß es laut Medienberichten seien mindestens 6 Personen bei dem Angriff getötet worden. Inzwischen wurde die Zahl der Todesopfer laut Polizeiangaben auf 8 erhöht.

"Wir haben mindestens acht Leichen in die Krankenhäuser von Karachi gebracht, 20 weitere Personen wurden bei dem Vorfall verletzt", sagte der Sprecher eines Rettungsdienstes der Nachrichtenagentur AFP. Die meisten Betroffenen hätten laut dem Sprecher Schusswunden.

Später seien die Angreifer verjagt worden und die Situation sei wieder unter Kontrolle.

Israel und die USA hatten am Samstagmorgen eine massive Welle von Luftangriffen gegen die Islamische Republik gestartet. Bei einer Attacke in Teheran wurde das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei getötet. Als Reaktion griff der Iran Israel sowie US-Militäreinrichtungen in Staaten der Golfregion an.