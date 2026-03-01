Irans Präsident: Tötung Khameneis ist "Kriegserklärung an Muslime"

Irans Präsident Massud Pezeshkian hat die Tötung des geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Khamenei bei US-israelischen Angriffen als eine "Kriegserklärung an die Muslime und insbesondere an die Schiiten überall auf der Welt" bezeichnet.

Der Iran betrachte es als "seine legitime Pflicht und sein Recht, sich an den Tätern und Drahtziehern dieses historischen Verbrechens zu rächen", fügte er am Sonntag bei einer Ansprache im Staatsfernsehen hinzu.

Bei den Luftangriffen Israels und der USA auf den Iran wurde laut örtlichen Medien auch der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, Abdolrahim Mousavi, getötet. Im Staatsfernsehen wurde am Sonntag der Name Mousavis gemeinsam mit den Namen anderer getöteter hochrangiger Vertreter genannt. Zuvor war bereits der Tod des Anführers der iranischen Revolutionsgarden, Mohammed Pakpour, und des Vorsitzenden des nationalen Verteidigungsrats, Ali Shamkhani, gemeldet worden.

Wie das Staatsfernsehen weiter berichtete, wurden die Verantwortlichen "während einer Sitzung des Verteidigungsrates" getötet. Weitere Namen würden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, hieß es.

Israel und die USA hatten Samstag früh eine massive Welle von Luftangriffen gegen die Islamische Republik gestartet. Bei einer Attacke in Teheran wurde das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, getötet. Als Reaktion griff der Iran Israel sowie US-Militäreinrichtungen in Staaten der Golfregion an.

Israel: Luftwaffe hat Khamenei gezielt getötet

Das israelische Militär gab indes bekannt, es habe am Samstag "den Obersten Führer des iranischen Terrorregimes eliminiert". "Ali Khamenei wurde in einer präzisen, groß angelegten Operation der israelischen Luftwaffe ausgeschaltet, die auf exakten Geheimdienstinformationen beruhte, während er sich in seinem zentralen Führungskomplex im Herzen von Teheran aufhielt, gemeinsam mit weiteren hochrangigen Funktionären", hieß es weiter in der Mitteilung.

Khamenei sei "über viele Jahre hinweg direkt verantwortlich für die gewaltsame Unterdrückung iranischer Bürger" gewesen. Außerdem sei er der "Architekt des Plans zur Zerstörung des Staates Israel" gewesen. Man habe ihn als "Kopf der iranischen Krake" bezeichnet, "die ihre Arme über den gesamten Nahen Osten bis an die Grenzen des Staates Israel ausstreckte". Khamenei sei verantwortlich für "Terroranschläge gegen den Staat Israel, und das Blut vieler Zivilisten aus aller Welt klebte an seinen Händen".

Iran: Pläne der USA und Israels vereitelt

"Die USA und Israel haben sich verkalkuliert und wollten mit gezielten Angriffen auf militärische Einrichtungen und der Tötung hochrangiger Funktionäre Unruhe und einen Machtwechsel im Iran auslösen", sagte der Generalsekretär des Sicherheitsrats, Ali Larijani, laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna am Sonntag. Die Bevölkerung habe jedoch geschlossen reagiert und diese Pläne vereitelt, behauptete er. Zugleich kündigte Larijani an, die iranischen Streitkräfte würden die Angriffe auf US-Stützpunkte in der Region fortsetzen.