Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Schumacher überrascht: ER wird F1-Weltmeister
© Getty

Wilde Prognose

Schumacher überrascht: ER wird F1-Weltmeister

26.02.26, 10:48
Teilen

Die Formel-1-Welt blickt gespannt auf die Saison 2026 und das neue Reglement. Ex-Pilot Ralf Schumacher analysiert die Favoritenrollen und warnt vor internen Spannungen bei den Top-Teams. 

Nach der Dominanz von Weltmeister Lando Norris und seinem Teamkollegen Oscar Piastri in der vergangenen Saison erwartet Ralf Schumacher einen Umschwung. Im neuen Motorsportheft von SPORT BILD bezieht der 50-Jährige Stellung zur neuen Ausgangslage. Er warnt dabei besonders vor der teaminternen Dynamik bei McLaren.

Risiko für internen Zoff

Schumacher sieht die Gleichberechtigung der beiden McLaren-Piloten kritisch, sollte sich die Dominanz nicht sofort wieder einstellen. Laut SPORT BILD sagt er: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ­McLaren-Dominanz vom letzten Jahr sofort wieder da ist. Und wenn du dann die Dinge intern laufen lässt wie vergangenes Jahr, kann dich das am Ende richtig Punkte kosten. Beide fahren auf einem ähnlichen Niveau – das Risiko für Zoff ist groß.“ Als persönlichen Favoriten auf den Titel nennt er überraschend Kimi Antonelli, dem er zutraut, George Russell bei Mercedes teamintern zu überflügeln.

Zukunft von Max Verstappen

Auch die Situation beim amtierenden Konstrukteursweltmeister Red Bull bleibt Thema. Max Verstappen hatte sich kritisch gegenüber dem neuen Reglement geäußert. Schumacher hält ein Ende der Zusammenarbeit für möglich, falls der Erfolg ausbleibt: „Wenn er dann doch irgendwann merkt, dass er den Fahrstil zu sehr verbiegen muss und der Erfolg ausbleibt, passt die These, dass er aufhört oder wechselt, durchaus.“ Laut Schumacher mangele es dem Weltmeister dabei nicht an Interessenten für die Zukunft.

Herausforderungen für Audi und Ferrari

Für den deutschen Neueinsteiger Audi erwartet der Experte im ersten Jahr keine Wunderdinge, sieht das Team mit Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto aber gut aufgestellt. Kritischer beurteilt er die Lage bei Ferrari und Lewis Hamilton. Sollte Hamilton gegen Charles Leclerc keinen Erfolg haben, könnte er laut Schumacher bereits Ende 2026 die Reißleine ziehen. Bei Aston Martin sieht er zudem wirtschaftlichen Druck auf Besitzer Lawrence Stroll zukommen, da die Automarke rote Zahlen schreibe und die Formel 1 enorme Summen verschlinge.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen