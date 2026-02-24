Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
Verstappen Hamilton Norris
© Getty

Motorsport

Formel-1-Beben vor Melbourne: Dieser Star ist Wett-Favorit auf den Titel

24.02.26, 12:31
Teilen

Weltmeister ist nur Außenseiter auf den Titel. 

Australien hält den Atem an! Vor dem Saison-Auftakt im Albert Park (So., 8. März) brennt der Asphalt schon jetzt. Aber nicht wegen der Motoren, sondern wegen der Quoten-Explosion bei den Buchmachern!

Die Mega-Überraschung

Nicht Weltmeister Lando Norris (26, McLaren) oder Dominator Max Verstappen (28) sind die Top-Favoriten. Die Wett-Riesen setzen voll auf Silber! George Russell (28) ist der neue König der Quoten. Mercedes scheint das neue Reglement-Puzzle am besten gelöst zu haben.

Ferrari-Zoff programmiert?

Hamilton (41) gegen Leclerc (28) – das Ferrari-Duell elektrisiert die Massen. Aber Achtung: Die Buchmacher trauen dem Monegassen Leclerc deutlich mehr zu als Altmeister Lewis. Hamilton wird als „Außenseiter“ mit Titeltraum geführt.

Verstappen im Angriffsmodus

Nach den Bahrain-Tests herrscht bei Red Bull Skepsis wegen der neuen Ford-Power. Max Verstappen ist nur noch die Nummer 2 bei den Wettanbietern. Kann der „fliegende Holländer“ die Zweifler in Down Under Lügen strafen?

oe24-Check: Warum diese Quoten?

Silber-Pfeil-Power: Mercedes hat bei den Power-Units für 2026 offenbar einen Goldgriff gelandet. Rookie-Alarm: Der junge Kimi Antonelli (19) wird bei Mercedes sofort als Siegfahrer eingestuft – eine Sensation! Red-Bull-Rätsel: Der Umstieg auf eigene Motoren (mit Ford) sorgt für Zittern bei den Fans. Quellen: Tipico.de (Stand 24.02.26), bwin.com (Motorsport-Spezial), bet365.com (F1 Outrights).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen