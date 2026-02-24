WM-Gefahr um ÖFB-Star Xaver Schlager (28)

Schock-Diagnose für unseren Mittelfeld-Motor – Platzt jetzt der Traum von Nordamerika?

Ganz Fußball-Österreich hält den Atem an. Nach 28 Jahren unendlicher Wartezeit sind wir endlich wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei – doch jetzt droht ausgerechnet unserer Kampfmaschine das bittere Aus! Xaver Schlager (28) schockt die Nation mit einer Verletzung im denkbar ungünstigsten Moment!

Es passierte am Samstag beim heißen 2:2-Krimi von RB Leipzig gegen Dortmund. Nach 65 Minuten sank Schlager ohne Gegnereinwirkung zu Boden. Jetzt ist die Diagnose da: Muskel-Verletzung in den Adduktoren!

Kader-Bekanntgabe am 16. März: Geht sich das aus?

Teamchef Ralf Rangnick steht vor einem Problem! Am 16. März muss der „Professor“ seinen Kader für die Kracher-Tests gegen Ghana und Südkorea (27. & 31. März in Wien) nominieren. Insider zittern: Schlager wird dieses Datum wohl kaum halten können! Das Problem: Ohne die Spielpraxis in diesen letzten großen Härtetests vor dem WM-Sommer fehlt Schlager der Rhythmus. Und wir wissen alle: Ein Schlager bei 90 % ist für Rangnicks Pressing-Maschine nicht genug!

Die Zitter-Fakten zum Schlager-Schock:

Die Diagnose: Schwere Adduktoren-Probleme!



Die Pause: Leipzig spricht von „mehreren Wochen“ – ein dehnbarer Begriff!



Der Zeitplan: Nur noch 20 Tage bis zur Kader-Bekanntgabe!



Das WM-Risiko: Schlager ist der Motor unseres Spiels. Fällt er aus, wackelt das ganze System Rangnick!