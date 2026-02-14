Alles zu oe24VIP
Foda
"Wird ein Heimspiel"

Das sagt Kosovo-Teamchef Foda über Duell mit ÖFB-Team

14.02.26, 18:18
Die bevorstehenden Duelle mit der österreichischen Nationalmannschaft in der Nations League sorgen bei Kosovo-Teamchef Franco Foda offenbar für gemischte Gefühle.

"Österreich war nicht unbedingt mein Wunschlos, sie haben unglaubliche Qualität. Auf der anderen Seite freue ich mich, meine ehemaligen Spieler wieder zu treffen", sagte der frühere ÖFB-Nationaltrainer am Samstag im Sky-Interview.

Duell in Österreich? "Ein Heimspiel"

Österreich trifft am 27. September daheim auf Kosovo. "Das wird ein Heimspiel für uns, weil uns sicher 10.000 oder 15.000 Kosovaren in Wien unterstützen werden", meinte Foda. Der Spielort steht allerdings noch nicht fest. Das Auswärtsmatch der Österreicher im Kosovo ist für den 4. Oktober angesetzt.

Foda saß von November 2017 bis März 2022 in 48 Ländermatches auf der ÖFB-Bank, seine Bilanz steht bei 27 Siegen, 6 Remis und 15 Niederlagen. Highlight in dieser Zeit war der Einzug ins EM-Achtelfinale 2021, wo gegen den späteren Europameister Italien nach Verlängerung Endstation war.

