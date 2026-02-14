Baby-Glück: Ex-Nationalspieler ist Vater geworden

Freudige Nachrichten aus Leipzig: Fußballprofi Timo Werner ist Vater geworden. Seine Frau Paula brachte am Mittwoch eine Tochter zur Welt.

Wie aus dem Umfeld des Kickers bekannt wurde, hat das Paar eine Tochter bekommen. Das Baby erblickte am Mittwoch in Leipzig das Licht der Welt. Am Donnerstag erfuhren auch Werners Teamkollegen von der Geburt, wie die "Bild" berichtet.

Hochzeit auf Malle

Erst im vergangenen Juni hatte Werner seine große Liebe Paula auf Mallorca geheiratet. Die Trauung fand vor einer besonderen Kulisse statt, gefeiert wurde anschließend mit einer Pool-Party. Nun wurde die Ehe mit Nachwuchs gekrönt.

Abschied von RB Leipzig

Am Sonntag bestreitet RB Leipzig das Spiel gegen den VfL Wolfsburg (17.30 Uhr/live DAZN). Für Werner wird es der offizielle Abschied von seinem Klub.

Mit 113 Pflichtspieltore in 216 Spielen ist er Rekordtorschütze von RB Leipzig. Sein Vertrag wurde bereits aufgelöst, künftig spielt er für die San José Earthquakes in der amerikanischen MLS. Dort läuft sein Vertrag bis Juni 2028.

20 Minuten vor Anpfiff ist eine Abschiedsshow geplant. Werner soll unten am Platz von den Verantwortlichen verabschiedet werden, auf der Leinwand wird ein Videoclip gezeigt. Am Mikrofon möchte er sich demnach nicht äußern.

Neuanfang in den USA

Welchen Namen die Tochter trägt, ist bislang nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass sie bald in die USA reisen wird. Wann Paula mit dem Baby nachzieht, ist noch offen. Werner wird bereits in den nächsten Tagen nach Kalifornien fliegen.

Über seine neue sportliche Heimat San José sagte Werner zuletzt in einem Interview, sie sei „so ähnlich wie mein Lieblingsurlaubsort in Europa – Mallorca.“