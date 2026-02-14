0:0 - Lahme Nummer bei Hartberg gegen Altach

Keinen Sieger und keine Tore hat am Samstag das Duell der 19. Runde der Fußball-Bundesliga zwischen Hartberg und Altach gebracht. In der Steiermark trennten sich die beiden Teams mit einem unspektakulären 0:0, im Hinblick auf die Meistergruppe brachte das keinen weiter.

Hartberg fiel auf Platz sechs zurück, könnte am Sonntag aber noch aus der oberen Tabellenhälfte rutschen. Altach konnte sich dieser zumindest leicht annähern, der Achte liegt drei Punkte hinter Hartberg.

Die Profertil Arena wurde nicht unbedingt mit Highlights verwöhnt. Eine Woche nach dem 1:1 bei Rapid waren es die Hausherren, die den Ton angaben, dabei aber kaum Chancen herausspielten. Zweimal war es Altach-Goalie Dejan Stojanovic, der zur Stelle war. Einmal parierte er einen Schuss von Jürgen Heil aus spitzem Winkel (19.), kurz vor der Pause reagierte er bei einem zentral angetragenen Köpfler Fabian Wilfingers gut (42.). Noch seltener tauchten die Altacher im gegnerischen Strafraum auf, Lukas Jäger setzte seinen Kopfball nach Ecke knapp über das Tor (11.).

Der Club aus Vorarlberg kam aber aktiver aus der Kabine und hätte schon bald den ersten Paukenschlag gesetzt. Ousmane Diawara tauchte nach Konter allein vor Tom Hülsmann auf, schoss aber neben das Tor (53.). Insgesamt lieferten die beiden Teams weiter ein zwar braves, aber risikoloses und zum Teil fehlerhaftes Spiel ab. Im Finish hätte sich Altach dann fast noch für eine kleine Steigerung belohnt und den Lucky Punch gelandet, Srdjan Hrstic traf aber nur die Stange (90.).