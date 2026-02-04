Kate verkündet: Nachwuchs bei den Royals!

So ganz nebenbei lässt Kate die geheime Nachwuchs-Nachricht an die Öffentlichkeit - nämlich als sie bei einem ihrer Termine von einem süßen Vierbeiner begrüßt wird. Sie bückt sich, um den Hund zu streicheln und verrät die großen News - und überrascht einfach ALLE damit!

Die Ehefrau von Prinz William reagierte begeistert, als sie für den Kleinen zu Boden ging. Beim Jeans-Hersteller Hiut Denim in Cardigan traf die 44-Jährige auf einen besonders flauschigen „Fan“.

© APA/AFP/POOL/AARON CHOWN

Kates Familie hat schon einen Vierbeiner

Denn Hund „Barney“ war ganz aufgeregt wegen des royalen Besuchs und freute sich sehr darüber, von Kate ausgiebig gekrault zu werden.

© APA/AFP/POOL/AARON CHOWN

Und auch Kate schien ganz hin und weg von dem schwarzen Cocker Spaniel. Nicht ganz zufällig, denn Kate hat neben ihren drei Kindern dieselbe Hunderasse zuhause und erwähnte das beim Termin gegenüber den Mitarbeitern. Die Familie hat ihren Liebling namens 'Orla' schon seit 2020. Kate und William sowie ihre Kinder George (12), Charlotte (10) und Louis (7) gelten als echte Tierfreunde. Sie war ein Geschenk von Kates Bruder James Middleton, nachdem der erste Familienhund „Lupo“ 2020 verstorben war.

Sie verkündet Familien-Nachwuchs

Schon im vergangenen Jahr sorgten Kate und William für eine große Überraschung, als sie verkündet hatten, dass Orla Welpen zur Welt gebracht hat.

Ob sie einen der Welpen behalten haben, ist nicht bekannt, aber Kate plauderte beim Termin während der Kuscheleinheit aus: „Wir haben einen kleinen Welpen, er ist erst acht Monate alt, und ,Orla‘ ist fünf.“ Wie süß!