Legends Night: Bode Miller feiert Kitz-Comeback nach 10 Jahren

Glamour, große Namen und ein starker Hauch von Legenden: Mit der Kitz Legends Night wurde am Mittwochabend der Startschuss zur Hahnenkamm-Woche in Kitzbühel gegeben.

Mit Glanz, Glamour und jeder Menge Legenden hat die Kitz Legends Night am Mittwochabend den Startschuss zum Partyreigen rund um das 86. Hahnenkammrennen gegeben. Im stilvollen Ambiente des Hotel Grand Tirolia Kitzbühel wurde nicht nur gefeiert, sondern auch geehrt – und das heuer mit besonderem Anlass: Die Kitz Legends Night beging ihr fünfjähriges Jubiläum.

Bereits ab 18 Uhr rollte der Black Carpet aus. Zwischen Blitzlicht, Interviews und Cocktailempfang sorgte DJ Fredi Hahn für den passenden Soundtrack, während sich Ski-Legenden wie Franz Klammer und Bode Miller die Klinke in die Hand gaben.

Uli Kriegler und Lizz Görgl.

Letzterer wurde auch gleich als echte Legende ausgezeichnet. Zehn Jahre nachdem er das letzte Mal in Kitzbühel zugegen war. Daron Rahlves hielt die Laudatio für seinen Freund.

Naschenweng rockte die Bühne

Einen der emotionalen Höhepunkte lieferte auch Melissa Naschenweng, die mit einem Überraschungsauftritt für Begeisterung sorgte und den Gala-Saal kurzerhand in eine alpine Partyzone verwandelte. Spätestens hier war klar: Dieser Abend wollte nicht leise ausklingen.

Melissa Naschenweng begeisterte die Fans mit Outfit und Performance.

Beim anschließenden Bühnen-Talk mit Ski-Legenden und Moderatoren wurde noch einmal zurückgeblickt, bevor die Aftershow-Party endgültig das Kommando übernahm. Mit der legendären Band „Masters of Disaster“ – bestehend aus Ivica Kostelic, Jan Hudec und Matteo Malusa, verstärkt durch Lizz Görgl – wurde bis tief in die Nacht gefeiert.

Franz Klammer und Maria Riesch.

Die Gästeliste las sich wie ein Who’s who des Wintersports und der Society: Franz Klammer, Maria Riesch, Kjetil André Aamodt und viele weitere Promis gaben sich hier ein Stelldichein.