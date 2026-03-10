Fürst Albert & Charlène: Droht nach 15 Jahren das Ehe-Aus wegen dieser Vorwürfe?

Hinter den glitzernden Kulissen von Monte Carlo braut sich ein gewaltiger Sturm zusammen: Ein ehemaliger Insider bricht das Schweigen und droht mit brisanten Enthüllungen, die das fragile Ehe-Glück von Fürst Albert und seiner Charlène endgültig in den Abgrund reißen könnten.

Es ist ein Wechselspiel, das die Klatschspalten der Welt seit nunmehr 15 Jahren in Atem hält: Mal zeigen sich Fürst Albert II. (67) und seine Charlène (48) als innige Einheit, dann wieder wirkt die Distanz zwischen ihnen so kühl wie das tiefblaue Mittelmeer vor Monaco. Doch nun erfährt das Rätselraten um das Privatleben hinter den massiven Palastmauern eine neue, brisante Dimension. Ein ehemaliger Vertrauter packt aus – und seine Behauptungen wiegen schwer.

Mehr lesen:

Die Notizen des Verwalters: Ein Buch voller Zündstoff

Im Zentrum des medialen Gewitters steht Claude Palmero (69). Als langjähriger Vermögensverwalter der Grimaldis kannte er jeden Cent und wohl auch so manches gut gehütete Geheimnis. Nachdem er 2023 unter dem Vorwurf der Korruption unsanft vor die Tür gesetzt wurde, scheint Palmero nun zum literarischen Gegenschlag auszuholen. In seinen Notizbüchern will er festgehalten haben, was der Öffentlichkeit verborgen blieb.

Harte Vorwürfe: Sport, Partys und die Damenwelt

Die Passagen, die Palmero nun veröffentlicht, zeichnen ein düsteres Bild der fürstlichen Verbindung. Charlène sei laut seinen Schilderungen in eine „völlig fremde Welt hineingeworfen“ worden, nur um erst nach und nach die vermeintlich verborgenen Seiten ihres Gatten zu entdecken. Palmero geht dabei aufs Ganze und attestiert Albert eine Vorliebe für „Sport, Partys und Frauen“.

Die Anschuldigungen: Es ist die Rede von belastendem Bildmaterial und einer diskreten Junggesellenwohnung.

Es ist die Rede von belastendem Bildmaterial und einer diskreten Junggesellenwohnung. Die Beweislage: Fakt ist jedoch, dass Palmero für diese schwerwiegenden Behauptungen bislang jegliche handfeste Beweise schuldig bleibt.

Rachefeldzug oder schmerzhafte Wahrheit?

In Monaco stellt man sich nun die Frage: Handelt es sich hierbei um die bittere Revanche eines gekränkten Ex-Mitarbeiters, der seinen Ruf retten will, indem er den des Fürstenpaares zerstört? Oder steckt hinter dem Gift und Galle spuckenden Werk doch ein Funke Wahrheit?

Charlène und Albert mit den Kindern Jacques und Gabriella. © Getty Images

Für Charlène, die ohnehin immer wieder mit gesundheitlichen Sorgen und Melancholie assoziiert wird, dürften diese Zeilen wie ein schwerer Schlag wirken. Einmal mehr muss das Paar beweisen, ob seine Liebe den Stürmen auf dem „Felsen“ standhält oder ob das tragische Geheimnis dieser Ehe tatsächlich existiert.