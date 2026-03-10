Humor auf vier Pfoten: Wenn das Casanova zur edlen Hundezone wird

Bei der Vorhang auf für die hündische High Society: Im Wiener Casanova verwandelten Angelika Niedetzky und Lisa Lena Tritscher die Bühne in eine humorvolle Hundezone und begeisterten bei ihrer „DOGS“-Premiere nicht nur das prominente Zweibeiner-Publikum.

Es war ein Abend der besonders haarigen Sorte, als es im Wiener Casanova hieß: Leine los! Die Kabarettistinnen Angelika Niedetzky und Lisa Lena Tritscher luden zur Premiere ihres neuen Programms „DOGS“ – eine humoristische Hommage an die rund 650.000 Vierbeiner des Landes, die wahrlich keinen Stein auf dem anderen ließ.

Zwischen Couch-Potato und Lebensretter

Das Duo widmete den Abend einer Zielgruppe, die zwar meist ausgezeichnete Ohren, aber vor allem einen Platz tief im Herzen der Österreicher hat. Ob als treuer Hauswächter, unermüdlicher Lebensretter oder gar als charmanter Ersatz für die moderne Dating-Plattform: Der Hund ist aus dem Alltag nicht wegzudenken.

In der Tradition großer Literaten wie Gerhard Polt, Franz Kafka oder Ernst Jandl, die dem besten Freund des Menschen bereits Denkmäler setzten, lieferten Niedetzky und Tritscher nun die kabarettistische Antwort. Mit pointiertem Schlagabtausch, einer ordentlichen Portion Selbstironie und messerscharfen Alltagsbeobachtungen sorgten sie für ein Publikum, das sich zwischen Dauerlachern immer wieder selbst ertappt fühlte.

Verena Scheitz mit Adriana Zartl, Angelika Niedetzky und Lena Tritscher. © Johannes Ehn

Vierbeinige Stars stahlen die Show

Besonderes Highlight des Abends: Die wahren Protagonisten waren leibhaftig vor Ort. Lotte, Maia und Karli – die hündischen Begleiter der Künstlerinnen – ließen es sich nicht nehmen, das Geschehen auf der Bühne mit dem einen oder anderen charmanten „Wuff“ zu kommentieren. Spätestens beim abschließenden Blitzlichtgewitter war klar, wer die eigentlichen Topmodels des Abends waren.

Prominente Schützenhilfe auf zwei Beinen

Auch die Gästeliste der Premiere konnte sich sehenlassen. Unter den Gratulanten wurden unter anderem gesichtet: Katharina Stemberger, die Comedy Hirten, Gernot Haas, Maddalena Hirschal, Verena Scheitz und Adriana Zartl. !enn musikalische Harmonie und hündischer Humor derart fulminant aufeinandertreffen, darf man wohl ohne Übertreibung von einem „bellenden“ Erfolg sprechen.