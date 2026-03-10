AB INS MEER! Hier wartet zu Ostern schon das perfekte Badewetter auf Sie

Während wir hierzulande noch auf richtig warme Temperaturen warten, brutzeln andere bereits in der Sonne! Wir verraten Ihnen, in welchen Urlaubs-Hotspots Sie zu Ostern die Winterjacke endgültig gegen den Bikini tauschen können und wo das Meer schon zum Sprung ins Blaue einlockt.

Wer keine Lust auf Kompromisse hat und echte Sommergefühle braucht, muss nicht unbedingt um die halbe Welt fliegen.

Hier ist schon fast Sommer: Badewetter garantiert!

Die Kanarischen Inseln machen ihrem Ruf als „Inseln des ewigen Frühlings“ alle Ehre. Bei angenehmen 20 bis 25 Grad lässt es sich auf Gran Canaria, Fuerteventura oder Teneriffa perfekt aushalten. Das Meer ist mit rund 18 bis 20 Grad zwar noch etwas erfrischend, aber für eine Abkühlung nach dem Sonnenbad ideal.

© Getty Images

Mild & Sonnig: Die besten Ziele für Genießer

Sie wollen Sonne tanken, ohne direkt ins Schwitzen zu kommen? In Marokko, genauer gesagt in Agadir, dürfen Sie sich ebenfalls auf warme 20 bis 24 Grad freuen - perfekt, um den Teint für den Sommer vorzubereiten und um das erste Mal ins Meer zu springen.

© Getty Images

Auch in Malta dürfen Sie angenehme Temperaturen um die 20 bis 22 Grad erwarten, das Meer dürfte noch etwas frisch sein, aber die kleine Abkühlung ist garantiert.

© Getty Images

Baden für Hartgesottene: Frühlingsgefühle pur

Für alle, die es kaum erwarten können, das erste Mal ins Meer zu springen dieses Jahr, bieten sich Sizilien oder die Algarve an. In Süditalien knackt das Thermometer oft schon die 20-Grad-Marke. In Portugal ist die Algarve zwar noch frisch, aber bei 18 bis 22 Grad Lufttemperatur lässt es sich in den windgeschützten Buchten der spektakulären Felsküste wunderbar relaxen.

© Getty Images

Auch unser aller Lieblingsinsel Mallorca erwacht zu Ostern so richtig zum Leben. Bei bis zu 22 Grad können Sie die Mandelblüte gegen die Strandliege tauschen. Das Wasser ist mit 15 bis 16 Grad zwar nur etwas für ganz Mutige, aber für den ersten Aperol Spritz mit Blick auf das Mittelmeer gibt es wohl kaum einen besseren Ort!