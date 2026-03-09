Wir verraten, welche europäischen Städte die Top-Ziele für kulinarische Erlebnisse sind.

Koffer gepackt und Gabel gezückt! Haben Sie sich auch schon einmal dabei ertappt, wie Sie Ihren gesamten Urlaub nur um das Essen herum planen? Damit sind sie nicht allein! Eine aktuelle Analyse von TUI Musement und eine neue YouGov-Studie zeigen: Für satte 78 Prozent der Reisenden ist das kulinarische Erlebnis mittlerweile der wichtigste Grund für den Trip. Viele Reisende probieren dabei bewusst unbekannte Spezialitäten aus, die es zu Hause nicht gibt, oder lassen sich von regionalen Traditionen inspirieren. Wir verraten Ihnen, in welchen europäischen Metropolen Sie 2026 den Kochlöffel schwingen oder sich einfach nur verwöhnen lassen sollten.

Italien dominiert das Foodie-Ranking 2026

© Getty Images

Wenn es um Pasta, Pizza und Amore geht, macht den Italienern so schnell keiner was vor. Gleich drei italienische Städte haben es in die Top 10 geschafft. Angeführt wird das Ranking von der „Ewigen Stadt“: Rom. Mit über 80.600 Suchanfragen ist die italienische Hauptstadt das ultimative Mekka für Food-Touren. Ob Pasta-Workshops in Trastevere oder eine Tour über den Mercato Trionfale – hier geht Liebe definitiv durch den Magen.

Doch auch der zweite Platz bleibt fest in italienischer Hand. Bologna, die Heimat der Tortellini und der legendären „Cesarine“ (Hobbyköchinnen, die Ur-Rezepte bewahren), ist ein absolutes Muss für jeden Gourmet.

Top 10 der europäischen Städte für Food-Touren

Rom (Italien): Pasta-Kurse & Limoncello-Verkostungen. Bologna (Italien): Die Hauptstadt der Tagliatelle al Ragù. Lissabon (Portugal): Pastéis de Nata und Kirschlikör Ginjinha in der Alfama. London (Großbritannien): Fish & Chips trifft auf den legendären Borough Market. Amsterdam (Niederlande): Käse-Himmel im Viertel Jordaan. Madrid (Spanien): Tapas-Hopping am Mercado de San Miguel. Paris (Frankreich): Macaron-Backen und Wein-Tastings im Marais. Athen (Griechenland): Mediterrane Genüsse in der Markthalle Varvakios. Porto (Portugal): Portwein-Keller und deftige Francesinha-Sandwiches. Neapel (Italien): Die Geburtsstätte der Pizza schließt die Top 10 ab.

Wien ist auch ein beliebter Foodie-Hotspot

© Getty Images

Wien hat den Sprung in die Top-10 zwar knapp verpasst, landet aber mit über 17.400 Suchanfragen auf dem 13. Platz. Ein Highlight ist die weltberühmte Wiener Würstelstand-Tradition, die seit 2024 offiziell zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO zählt und als authentischer Treffpunkt für Einheimische und Reisende gilt. Besonders eindrucksvoll ist auch die österreichische Kaffeehauskultur, die mit ihren Marmortischen, Zeitungshaltern aus Holz und süßen Klassikern wie Sachertorte oder Apfelstrudel seit Generationen das Wiener Lebensgefühl verkörpert. Darüber hinaus lockt der beliebte Naschmarkt mit einer Mischung aus lokalen Spezialitäten und internationalen Köstlichkeiten – von traditionellen Käsesorten über frisches Gemüse bis hin zu orientalischen Delikatessen. Immer beliebter werden moderne Food-Erlebnisse wie Strudel-Backkurse, Wiener-Küche-Workshops oder geführte Kulinarik-Touren durch die Innenstadt oder hippe Grätzl wie Neubau oder Leopoldstadt.