Ostern 2026: Der große Guide mit Ausflugstipps für die ganze Familie!
© Getty Images

in Österreich

Ostern 2026: Der große Guide mit Ausflugstipps für die ganze Familie!

03.03.26, 14:03
Ob kaiserliches Flair in Schönbrunn, Eier-Wahnsinn im Prater oder Pisten-Gaudi in den Alpen - Wir haben die ultimativen Tipps für Familien, Genießer und Action-Fans rund um Ostern.

Der Frühling erwacht, die Ferien stehen vor der Tür und ganz Österreich ist bald im Oster-Fieber! Egal ob Sie Lust auf traditionelles Handwerk, Action für die Kids oder die letzte Abfahrt im Schnee haben - wir haben hier für Sie die besten Tipps zusammengestellt. 

Ostern 2026: Der große Guide mit Ausflugstipps für die ganze Familie!
© Getty Images

Markt-Check: Wo der Hase die schönsten Eier versteckt

Von prunkvollen Schlössern bis zu urigen Burgen - hier finden Sie die besten Ostermärkte im Überblick: 

  • Schloss Hof (NÖ): 07.03.- 06.04.2026 - Ein Paradies für Familien mit Osterhasenwerkstatt, Ponyreiten und besonderem Handwerk.

  • Rosenburg (NÖ): 22./23. & 28./29.03.2026 - Waldviertler Flair mit Falknerei-Vorführungen, Keramik, Seifen und Honig.

  • Rotenturm an der Pinka (BGLD): 27.3.- 6.4.2026 - Im „Osterhasenwunderland“ gibt es handgemachte Deko und eine Kreativwerkstatt für Kinder.

  • Burg Forchtenstein (BGLD): 28.03.- 29.03.2026 - Historisches Ambiente trifft auf österliches Brauchtum.

  • Villacher Innenstadt (KTN): 26.3.- 4.4.2026 - Kärntner Genuss mit Osterschinken, Reindling, Ponyreiten und Fahrgeschäften.

  • Osterhasendorf Fischbach (STMK): 22.3.- 12.4.2026 - Highlight ist der Osterhasenkirtag am 29.3. inklusive Osterhasenexpress.

  • Gut Aiderbichl (SBG): 21.3-6.4.2026 - Tierisches Vergnügen mit Palmbuschbinden (28.3.), Heuhüpfen und Fütterungen.

  • Schloss Traun (OÖ): 28. & 29.3.2026 - Großer Markt mit über 80 Ausstellern (Eintritt: 4 €).

  • Altwiener Ostermarkt Freyung (W): 20.03.- 06.04.2026 - Der Klassiker, weltbekannt für die riesige Auswahl an bemalten Eiern.

  • Schloss Schönbrunn (W): 20.03.- 19.04.2026 - Kaiserliches Flanieren vor der schönsten Kulisse Wiens.

Action & Genuss: Die besten Ausflüge für die Feiertage

Wer mehr als „nur“ Märkte will, kommt hier voll auf seine Kosten:

  • Oster-Feier im Wiener Prater: Am Ostersonntag (27. März) steigt ab 11:00 Uhr das bunte Osterfest unter dem Motto „Im Prater ist der Hase los“ mit riesiger Eiersuche.
  • Letzter Ski-Sonnenschein: In Höhenlagen wie der Wildkogel Arena oder in Obertauern genießen Sie die letzten Schwünge im Schnee.
  • Frühlings-Wandern: Die Täler locken bereits mit ersten Touren, besonders beliebt sind die Hohe Wand oder ein royaler Spaziergang im Schloss Laxenburg.
  • Tierisches Abenteuer: Der Tierpark Stadt Haag bietet auf 33 Hektar über 700 Tiere, tolle Spielstationen und einen Fischereiteich.
  • Wein & Design: In der LOISIUM WeinWelt verbinden sich moderne Architektur und Weintradition zu einem sinnlichen Erlebnis zwischen den Reben. 

 

Egal, wo es Sie hinzieht: Österreich zeigt sich zu Ostern von seiner buntesten Seite. Wir wünschen frohes Suchen und ein entspanntes Fest!

