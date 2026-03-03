Ostern 2026: Der große Guide mit Ausflugstipps für die ganze Familie!

Ob kaiserliches Flair in Schönbrunn, Eier-Wahnsinn im Prater oder Pisten-Gaudi in den Alpen - Wir haben die ultimativen Tipps für Familien, Genießer und Action-Fans rund um Ostern.

Der Frühling erwacht, die Ferien stehen vor der Tür und ganz Österreich ist bald im Oster-Fieber! Egal ob Sie Lust auf traditionelles Handwerk, Action für die Kids oder die letzte Abfahrt im Schnee haben - wir haben hier für Sie die besten Tipps zusammengestellt.

© Getty Images

Markt-Check: Wo der Hase die schönsten Eier versteckt

Von prunkvollen Schlössern bis zu urigen Burgen - hier finden Sie die besten Ostermärkte im Überblick:

Schloss Hof (NÖ): 07.03.- 06.04.2026 - Ein Paradies für Familien mit Osterhasenwerkstatt, Ponyreiten und besonderem Handwerk.

Rosenburg (NÖ): 22./23. & 28./29.03.2026 - Waldviertler Flair mit Falknerei-Vorführungen, Keramik, Seifen und Honig.

Rotenturm an der Pinka (BGLD): 27.3.- 6.4.2026 - Im „Osterhasenwunderland“ gibt es handgemachte Deko und eine Kreativwerkstatt für Kinder.

Burg Forchtenstein (BGLD): 28.03.- 29.03.2026 - Historisches Ambiente trifft auf österliches Brauchtum.

Villacher Innenstadt (KTN): 26.3.- 4.4.2026 - Kärntner Genuss mit Osterschinken, Reindling, Ponyreiten und Fahrgeschäften.

Osterhasendorf Fischbach (STMK): 22.3.- 12.4.2026 - Highlight ist der Osterhasenkirtag am 29.3. inklusive Osterhasenexpress.

Gut Aiderbichl (SBG): 21.3-6.4.2026 - Tierisches Vergnügen mit Palmbuschbinden (28.3.), Heuhüpfen und Fütterungen.

Schloss Traun (OÖ): 28. & 29.3.2026 - Großer Markt mit über 80 Ausstellern (Eintritt: 4 €).

Altwiener Ostermarkt Freyung (W): 20.03.- 06.04.2026 - Der Klassiker, weltbekannt für die riesige Auswahl an bemalten Eiern.

Schloss Schönbrunn (W): 20.03.- 19.04.2026 - Kaiserliches Flanieren vor der schönsten Kulisse Wiens.

Action & Genuss: Die besten Ausflüge für die Feiertage

Wer mehr als „nur“ Märkte will, kommt hier voll auf seine Kosten:

Oster-Feier im Wiener Prater: Am Ostersonntag (27. März) steigt ab 11:00 Uhr das bunte Osterfest unter dem Motto „Im Prater ist der Hase los“ mit riesiger Eiersuche.

Am Ostersonntag (27. März) steigt ab 11:00 Uhr das bunte Osterfest unter dem Motto „Im Prater ist der Hase los“ mit riesiger Eiersuche. Letzter Ski-Sonnenschein: In Höhenlagen wie der Wildkogel Arena oder in Obertauern genießen Sie die letzten Schwünge im Schnee.

In Höhenlagen wie der Wildkogel Arena oder in Obertauern genießen Sie die letzten Schwünge im Schnee. Frühlings-Wandern: Die Täler locken bereits mit ersten Touren, besonders beliebt sind die Hohe Wand oder ein royaler Spaziergang im Schloss Laxenburg.

Die Täler locken bereits mit ersten Touren, besonders beliebt sind die Hohe Wand oder ein royaler Spaziergang im Schloss Laxenburg. Tierisches Abenteuer: Der Tierpark Stadt Haag bietet auf 33 Hektar über 700 Tiere, tolle Spielstationen und einen Fischereiteich.

Der Tierpark Stadt Haag bietet auf 33 Hektar über 700 Tiere, tolle Spielstationen und einen Fischereiteich. Wein & Design: In der LOISIUM WeinWelt verbinden sich moderne Architektur und Weintradition zu einem sinnlichen Erlebnis zwischen den Reben.

Egal, wo es Sie hinzieht: Österreich zeigt sich zu Ostern von seiner buntesten Seite. Wir wünschen frohes Suchen und ein entspanntes Fest!