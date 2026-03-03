Ostern 2026: Der große Guide mit Ausflugstipps für die ganze Familie!

Ob kaiserliches Flair in Schönbrunn, Eier-Wahnsinn im Prater oder Pisten-Gaudi in den Alpen - Wir haben die ultimativen Tipps für Familien, Genießer und Action-Fans rund um Ostern.
Der Frühling erwacht, die Ferien stehen vor der Tür und ganz Österreich ist bald im Oster-Fieber! Egal ob Sie Lust auf traditionelles Handwerk, Action für die Kids oder die letzte Abfahrt im Schnee haben - wir haben hier für Sie die besten Tipps zusammengestellt.
Markt-Check: Wo der Hase die schönsten Eier versteckt
Von prunkvollen Schlössern bis zu urigen Burgen - hier finden Sie die besten Ostermärkte im Überblick:
-
Schloss Hof (NÖ): 07.03.- 06.04.2026 - Ein Paradies für Familien mit Osterhasenwerkstatt, Ponyreiten und besonderem Handwerk.
-
Rosenburg (NÖ): 22./23. & 28./29.03.2026 - Waldviertler Flair mit Falknerei-Vorführungen, Keramik, Seifen und Honig.
-
Rotenturm an der Pinka (BGLD): 27.3.- 6.4.2026 - Im „Osterhasenwunderland“ gibt es handgemachte Deko und eine Kreativwerkstatt für Kinder.
-
Burg Forchtenstein (BGLD): 28.03.- 29.03.2026 - Historisches Ambiente trifft auf österliches Brauchtum.
-
Villacher Innenstadt (KTN): 26.3.- 4.4.2026 - Kärntner Genuss mit Osterschinken, Reindling, Ponyreiten und Fahrgeschäften.
-
Osterhasendorf Fischbach (STMK): 22.3.- 12.4.2026 - Highlight ist der Osterhasenkirtag am 29.3. inklusive Osterhasenexpress.
-
Gut Aiderbichl (SBG): 21.3-6.4.2026 - Tierisches Vergnügen mit Palmbuschbinden (28.3.), Heuhüpfen und Fütterungen.
-
Schloss Traun (OÖ): 28. & 29.3.2026 - Großer Markt mit über 80 Ausstellern (Eintritt: 4 €).
-
Altwiener Ostermarkt Freyung (W): 20.03.- 06.04.2026 - Der Klassiker, weltbekannt für die riesige Auswahl an bemalten Eiern.
-
Schloss Schönbrunn (W): 20.03.- 19.04.2026 - Kaiserliches Flanieren vor der schönsten Kulisse Wiens.
Action & Genuss: Die besten Ausflüge für die Feiertage
Wer mehr als „nur“ Märkte will, kommt hier voll auf seine Kosten:
- Oster-Feier im Wiener Prater: Am Ostersonntag (27. März) steigt ab 11:00 Uhr das bunte Osterfest unter dem Motto „Im Prater ist der Hase los“ mit riesiger Eiersuche.
- Letzter Ski-Sonnenschein: In Höhenlagen wie der Wildkogel Arena oder in Obertauern genießen Sie die letzten Schwünge im Schnee.
- Frühlings-Wandern: Die Täler locken bereits mit ersten Touren, besonders beliebt sind die Hohe Wand oder ein royaler Spaziergang im Schloss Laxenburg.
- Tierisches Abenteuer: Der Tierpark Stadt Haag bietet auf 33 Hektar über 700 Tiere, tolle Spielstationen und einen Fischereiteich.
- Wein & Design: In der LOISIUM WeinWelt verbinden sich moderne Architektur und Weintradition zu einem sinnlichen Erlebnis zwischen den Reben.
Egal, wo es Sie hinzieht: Österreich zeigt sich zu Ostern von seiner buntesten Seite. Wir wünschen frohes Suchen und ein entspanntes Fest!