Cosmó: So hole ich für Österreich den Song Contest Sieg"
Der geheime Fahrplan

Cosmó: So hole ich für Österreich den Song Contest Sieg"

Von
22.02.26, 15:32
Teilen

100% Einsatz für den Song Contest Sieg! Für den ESC lässt Cosmó sogar jetzt sein Zahnmedizinstudium pausieren. Dafür geht’s auf Stimmenfang quer durch Europa.  

„Ich seh’s als zweiten Zivildienst!“ Seit Freitag 23.15 Uhr ist es endlich fix: Der 19-jährige Cosmó rockt uns mit dem eindringlichen Party-Hit „Tanzschein“ den Song Contest: Sieg in einer eher langatmigen und provinziellen ORF-Show vor doch mehr als 470.000 Zusehern. Jetzt hält er am 16. Mai beim großen ESC-Finale in der Wiener Stadthalle die rot weiß rote Fahne hoch und will es besser machen als beim letzten „Heimspiel“, wo wir 2015 in Wien ja mit 0 Punkten abgewatscht wurden: „Ich werde das Beste geben für Österreich!“

Für den Song Contest legt Benjamin Gedeon aus Halbturn im Burgenland jetzt sogar seine berufliche Karriere auf Eis. „Das Zahnmedizinstudium muss pausiert werden. Mein Mantra ist, wenn ich etwas mache, dann mache ich es mit 100 Prozent.“ Dafür wurde noch in der Nacht nach dem Sieg der Turbo gezündet: Mit Interviews, Fotosession und Studiobesuchen. In Österreich kriegt er dafür schon die Rechnung präsentiert. Platz 1 bei iTunes. Und rund 200.000 YouTube-Views für seine Sieger-Show. 

In Folge geht’s zwecks Stimmenfang quer durch Europa. Wohl auch zu den wichtigen ESC-Partys in Amsterdam (11.April) oder London (19.April), denn schließlich herrscht bei den Wettquoten noch Aufholbedarf. Da rutschte Österreich seit Cosmós Sieg von Platz 25 auf Platz 29 ab!

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz weiß schon jetzt, was ihn dabei erwartet : „Es kommt viel Presse viel Aufmerksamkeit auf ihn zu, Es wird stressig werden. Er wird sich noch anschei**en!“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

