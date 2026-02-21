Rätsel um verschwundene Gitarre bei ESC-Live-Show

Lena Schaur stand mit Gitarre auf der Bühne, doch plötzlich war das Instrument weg.

Der 19-jährige Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision Song Contest von Wien. Der Wahlwiener setzte sich am Freitagabend in der ORF-Show "Vienna Calling" gegen elf Konkurrenten durch. Auf Platz 2 war am Ende die 23-jährige Tirolerin Lena Schaur als Siegerin der Jurywertung gekommen, nachdem das Publikum ihr Platz 3 zugesprochen hatte.

Beim Auftritt der jungen Tirolerin gab es aber auch einige Verwirrung. So steht die Sängerin zunächst mit einer Gitarre auf der Bühne. Als das Licht kurz ausgeht, ist plötzlich auch die Gitarre weg.

Ab Sekunde 30 sieht man die Situation im Video.

Die verschwundene Gitarre sorgte auch im Netz für Verwunderung, vor allem weil die ORF-Sendung ja live war.Eine Auflösung hat es bisher nicht gegeben.