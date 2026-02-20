Alles zu oe24VIP
Hartes Urteil für ESC-Show: "Zum Fremdschämen! Warum müssen ORF-Shows immer so peinlich sein?"

Autsch!

Hartes Urteil für ESC-Show: "Zum Fremdschämen! Warum müssen ORF-Shows immer so peinlich sein?"

20.02.26, 21:28
Im Internet geht es ordentlich zur Sache. 

Auf Social Media geht es ab! Die jüngste ESC-Show "Vienna Calling" im ORF sorgt für heftige Diskussionen beim Publikum.

In den sozialen Netzwerken und Foren äußern viele Zuschauer ihren Unmut über die  Gestaltung  der Sendung. Im Zentrum der Kritik steht dabei vor allem der  Unterhaltungsfaktor  der Produktion. Ein Zuschauer brachte das Gefühl vieler User auf den Punkt: „Warum müssen ORF-Shows immer so peinlich sein?“

Das sind die Kritik-Punkte

  • Kann da eigentlich irgendwer singen?! Heiliger Intonationius…
  • Warum müssen ORF Shows immer so peinlich sein. Zum Fremdschämen
  • Können wir einfach nur präsentieren aber nicht vertreten sein dieses Jahr ..das ist ja ein schlimmer Song nach dem Anderen.
  • Die Moderation ist nur peinlich und unlustig.
  • Bis jetzt kann man alle vergessen! 

Kritik an der Umsetzung

Das harte Urteil der Fans bezieht sich auf die allgemeine Präsentation der Song Contest Show. Viele Nutzer empfinden die Inszenierung als nicht zeitgemäß. Die Frage nach der Professionalität solcher Formate innerhalb des ORF wird nach der Ausstrahlung nun wieder verstärkt diskutiert.

