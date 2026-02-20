Epstein-Beben: Jetzt soll Andrew von Thronfolge ausgeschlossen werden

Nach der vorübergehenden Festnahme des früheren britischen Prinzen Andrew erwägt die Regierung in London einen Ausschluss Andrews aus der Thronfolge.

Wie die Nachrichtenagentur AFP am Freitagabend aus Regierungskreisen erfuhr, könnte ein entsprechendes Gesetz nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen gegen Andrew Mountbatten-Windsor auf den Weg gebracht werden. Der Sohn der 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II. steht derzeit an achter Stelle in der Thronfolge.

Andrew steht im Verdacht, in seiner Zeit als britischer Handelsgesandter vertrauliche Berichte an den verurteilten US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben zu haben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Fehlverhalten in einer offiziellen Funktion ermittelt.

Die Londoner Metropolitan Police ermittelt nach eigenen Angaben auch unter Sicherheitskräften, die für die Sicherheit Andrews zuständig waren. Gesucht werde "alles, was Polizisten während ihrer Dienstzeit gesehen oder gehört haben, was für unsere laufenden Untersuchungen relevant sein könnte", teilte sie am Freitag mit.

Die Polizei arbeite unabhängig davon mit US-Behörden, um Vorwürfen nachzugehen, denen zufolge mehrere Flüge im Zusammenhang mit dem Transport von Mädchen und Frauen im Auftrag Epsteins von Flughäfen in London aus starteten.

Andrew verlor bereits alle royalen Titel und Ehren

Der frühere Prinz, der wegen seiner Beziehungen zu Epstein bereits alle royalen Titel und Ehren verloren hat, war am Donnerstagmorgen an seinem 66. Geburtstag von der Polizei festgenommen und stundenlang festgehalten worden. Erst am Abend kam er wieder auf freien Fuß. Seither ist er in seinem neuen Zuhause auf dem Gelände von Schloss Sandringham in Ostengland abgetaucht, wohin er auf Geheiß von König Charles III. vor rund zwei Wochen umziehen musste.

Die erste Festnahme eines Mitglieds der königlichen Familie seit Jahrhunderten erschüttert die britische Monarchie. König Charles III. hatte nach der Festnahme seines Bruders erklärt, das Gesetz müsse "seinen Lauf nehmen" und den Ermittlern die volle Unterstützung des Königshauses zugesichert.